«Надо создавать экономику, в которой перерабатывать выгодно»

В 2026 году в рамках механизма расширенной ответственности производителей норматив утилизации упаковки увеличили с 55 до 75%. В результате в России выросла потребность в новых производствах упаковочных материалов из вторичного сырья. Для открытия и развития таких предприятий необходима поддержка государства: от доступного финансирования и создания специализированных кластеров до масштабирования успешного опыта. Это поможет сэкономить каждому региону годы и сотни миллионов рублей, рассказала в интервью Guide основатель и гендиректор ростовской ГК «Спектр-Пак» Юлия Васильцова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель и гендиректор ростовской ГК «Спектр-Пак» Юлия Васильцова

Фото: предоставила Юлия Васильцова Основатель и гендиректор ростовской ГК «Спектр-Пак» Юлия Васильцова

Фото: предоставила Юлия Васильцова

— Насколько рентабельна сегодня зеленая повестка?

— Я бы не называла это только «зеленой повесткой». Для меня вторичная переработка — это прежде всего экономика и промышленность. За 10 лет в завод в Азове вложили более 500 млн руб. Причем порядка 100 млн руб. инвестировали в модернизацию только за последние два года. Если бы переработка была только красивой экологической историей, частный собственник не смог бы столько лет реинвестировать в нее свои деньги. Жизнеспособность модели в том, что предприятие должно зарабатывать, а прибыль должна возвращаться в новые технологии, оборудование и рост мощности. В этом — будущее экономики замкнутого цикла.

Мы слишком долго смотрели на отходы исключительно как на проблему. Нужно увидеть в них вторичный ресурс страны. Это сырье, которое может повторно работать в промышленности, снижать зависимость от первичных ресурсов и создавать новую добавленную стоимость внутри регионов.

Российская государственная политика движется к увеличению вовлечения вторресурсов в хозяйственный оборот и развитию экономики замкнутого цикла. Для упаковки в 2026 году норматив утилизации в рамках расширенной ответственности производителя (РОП) составляет уже 75% (ранее он был на уровне 55%.— G). Но я считаю, что надо не просто повышать нормативы, а создавать экономику, в которой перерабатывать выгодно.

— Как окупаются инвестиции в производство?

— Я никогда не смотрела на завод как на законченный объект: построила — и следующие 10 лет просто снимаю прибыль. Промышленность так не работает. Если ты перестал инвестировать, то уже начал отставать. Для меня окупаемость — это не только срок возврата стоимости конкретного станка. За годы мы научились работать с нестабильным вторсырьем: очищать, перерабатывать, подбирать рецептуры и получать продукт с требуемыми характеристиками. И сегодня эта компетенция зачастую ценнее самого оборудования.

Сейчас мы устанавливаем оборудование, которое позволит увеличить производительность участка термоусадочных пленок почти втрое — с 52 т в месяц до 150 т. Параллельно будем увеличивать выпуск стретч-пленок с содержанием вторичного сырья.

Важно и то, что в 2026 году предприятие вошло в реестр РОП. Полученные понижающие коэффициенты улучшили экономику бизнеса и дали дополнительную возможность реинвестировать средства в технологии и производительность.

Для меня правильная модель такая: завод перерабатывает больше — становится эффективнее — получает экономический эффект — снова инвестирует в развитие. Так появляется не дотационная переработка, а полноценная промышленность.

— Какую помощь здесь может оказать государство?

— Я вижу несколько направлений. Первое — доступное финансирование оборудования. Переработка — капиталоемкая сфера. При высокой стоимости коммерческого кредита новые проекты просто могут не сходиться по экономике. Второе — инфраструктура сбора и подготовки вторсырья. Нет стабильного сырья — нет стабильного завода. Третье — стимулирование спроса на продукцию с содержанием вторсырья. Нельзя решить задачу только переработкой. Нужно кому-то продать полученный материал. Четвертое — индустриальные парки и кластеры вокруг источников отходов. Именно здесь огромный потенциал для регионов. Пятое — практическая экспертиза при создании таких проектов. Очень важно, чтобы новые заводы проектировали не консультанты и финансисты, видевшие переработку только в таблицах Excel. Нужны люди, которые сами прошли этот путь. Например, я совершала ошибки, связанные с оборудованием, сырьем, качеством продукции, персоналом, рынком. И исправляла их. На мой взгляд, такая экспертиза может сэкономить региону годы и сотни миллионов рублей.

— Какие отрасли наиболее активно используют продукцию из вторичного сырья?

— Я вижу большой потенциал прежде всего там, где упаковка выполняет техническую, а не маркетинговую функцию. Это логистика, складские комплексы, промышленность, часть АПК, крупные распределительные центры. Для них принципиально важны прочность, стабильность, растяжение, удержание груза, стоимость упаковки. Именно здесь вторичные материалы могут очень быстро увеличивать свою долю.

— Готов ли крупный ритейл переплачивать за упаковку с высоким содержанием вторсырья?

— Ставить вопрос о переплате неправильно. Экологичный продукт должен быть экономически конкурентоспособным. Если мы добиваемся массового перехода к вторресурсам, то нельзя предлагать бизнесу: «Заплатите дороже, зато будете экологичными». У бизнеса другая логика. Продукт должен стабильно работать, соответствовать характеристикам, не создавать брака, иметь прогнозируемое качество и быть экономически оправданным. Экологический эффект становится дополнительной ценностью.

Переработка тогда перестанет быть имиджевой темой и станет массовой экономикой, когда компания сможет сказать: «Я еще и сокращаю затраты, и возвращаю материал во второй цикл».

– Теряет ли вторичный полимерный гранулят свойства по сравнению с первичным?

– Конечно, нельзя говорить, что вторичный материал абсолютно идентичен первичному. При каждом цикле переработки материал подвергается температурному и механическому воздействию. Но здесь и появляется технология переработки. Качество вторичной гранулы зависит от того, какое сырье поступило, насколько хорошо оно отсортировано, как очищено и отфильтровано, стабилен ли состав, какая рецептура используется.

Главная ошибка — воспринимать вторсырье как единый продукт. Оно бывает разным. Задача переработчика — понять, куда конкретно этот материал можно вернуть без потери функциональности продукта. Не везде нужен первичный полимер высокого качества. Если техническую пленку можно производить с использованием вторсырья, но она выполняет свою функцию, то зачем расходовать первичный ресурс? В этом и заключается разумное ресурсосбережение.

— Насколько рентабельно сегодня собирать и сортировать вторичные пленки внутри региона?

— Переработка становится наиболее эффективной тогда, когда сырье находится максимально близко к производству. Пленка — легкий объемный материал. Если она плохо спрессована и ее нужно везти сотни километров, то предприятие быстро поймет, что перевозит воздух. Поэтому одна из главных экономических задач отрасли — сокращать логистическое плечо.

Лично я сторонник такой модели: отход образовался в регионе, там же отсортирован, подготовлен, переработан и возвращен в производство.

— Может ли частный опыт, пример одной компании помочь развитию целой отрасли?

— Думаю, может. Например, я понимаю, что сегодня мой главный актив — накопленная за 16 лет промышленная экспертиза. Я знаю, как выглядит переработка не на презентации, а в реальности. И сегодня мне интересно эту экспертизу масштабировать. Подчеркиваю, масштабировать не завод, а модель переработки. Для того чтобы в регионах появлялись локальные предприятия, которые берут собственный вторичный ресурс, создают из него новый продукт, рабочие места, платят налоги, улучшают экологию и реинвестируют прибыль в развитие.

Мне близка федеральная повестка экономики замкнутого цикла именно потому, что мы много лет фактически живем внутри этой модели. Но сейчас нужно сделать следующий шаг. Перестать говорить об отходах только как об экологической проблеме. Вторичное сырье — это новый промышленный ресурс России. И если мы научимся правильно его собирать, перерабатывать и возвращать в производство, вокруг него может сформироваться целый новый сектор экономики.

Беседовал Владимир Андреев