Короткий полис для длинной дороги

1 сентября 2026 года в России вступили в силу поправки в закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП), развивая в широком плане страхование по подписке. Теперь перевозчики могут заключать договоры этого вида страхования на срок менее года — от одного дня. Нововведение касается прежде всего пассажиров, у которых появляется возможность получения страховки при ДТП до 2 млн руб. И индивидуальных перевозчиков, которым теперь придется тщательнее администрировать самих себя, чтобы не потерять право на перевозку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Как работает ОСГОП

Фактически речь идет о распространении на сферу перевозок легковым такси того же принципа, по которому уже несколько лет работает краткосрочное ОСАГО: водитель, который садится за руль лишь время от времени, больше не обязан покупать годовой полис. Как подчеркивает президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, краткосрочные договоры ОСАГО пользуются большой популярностью у водителей легковых такси. По его словам, с начала 2026 года количество заключаемых коротких договоров ОСАГО уже превысило 2 млн в месяц, при этом почти все эти страховки (99,5%) покупали именно перевозчики такси.

Такое развитие событий эксперты страхового рынка считают ожидаемым, но относятся к инициативе скорее сдержанно-позитивно. Они не ожидают массового спроса на новое краткосрочное ОСГОП, так что нововведение можно назвать скорее локальным, чем некой революцией в обязательном страховании.

Этот вид страхования покрывает вред жизни, здоровью и имуществу пассажиров при перевозке. Если пассажир такси пострадал в ДТП, он имеет право на компенсацию от страховщика перевозчика независимо от того, кто виноват в аварии. При этом ОСГОП не заменяет ОСАГО. Если ОСАГО покрывает ответственность любого владельца авто по отношению к третьим лицам в момент ДТП, то ОСГОП — ответственность перевозчика перед пассажирами во время самой перевозки.

С 1 сентября 2024 года ОСГОП распространяется и на перевозки легковым такси. То есть в последние два года, чтобы работать в рамках закона, таксисту нужно было иметь две страховки — и ОСАГО, и ОСГОП. И оба вида страхования теперь можно дробить на более короткие периоды.

Как указывал господин Уфимцев, стоимость краткосрочных договоров ОСГОП для физлиц страховщики будут определять сами — через установление понижающего коэффициента к годовому договору. Ориентир известен: средняя премия по краткосрочному договору ОСАГО составляет около 200 руб. при среднем сроке действия два дня. При этом стоимость однодневного договора не может составлять 1/365 от годового.

Глава РСА подчеркивал социальную функцию ОСГОП: главная функция обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика заключается в том, чтобы защитить пассажиров при попадании в аварию. Максимальный размер покрытия по ОСГОП для потерпевшего пассажира в случае вреда жизни и здоровью составляет 2 млн руб.

Интересно, что аналогичный лимит выплат по жизни и здоровью уже несколько лет обсуждают для ОСАГО, но пока инициатива так и не была реализована. Если такое нововведение претворят в жизнь, выплаты за вред жизни и здоровью в обязательной автогражданке взлетят сразу в четыре раза с нынешних 500 тыс. руб. Также ОСАГО предполагает выплаты с лимитом в 400 тыс. руб. за вред самому автомобилю.

Зачем нужно короткое ОСГОП

Ключевая новация поправок: минимальный срок договора ОСГОП снижается до одного дня. Это должно быть выгодно тем, кто использует автомобиль в качестве такси не на постоянной основе. Именно для этой категории годовой полис зачастую оказывается избыточным, поскольку машина выходит на маршрут от случая к случаю.

«Изменения в законодательстве (ФЗ №67-ФЗ) открывают новые возможности для самозанятых и ИП: теперь можно заключать краткосрочные договоры ОСГОП для такси. Это удобно для тех, кто работает нерегулярно, например только по выходным или в сезон»,— комментирует руководитель направления отдела методологии страхования СК «Росгосстрах» Игорь Дроков.

Сравнение с ОСАГО напрашивается само собой, и оно не случайно. «ОСГОП такси идет в фарватере ОСАГО, поэтому ожидаемо, что следом за ОСАГО краткосрочные полисы появились по ОСГОП для такси»,— говорит начальник отдела методологии и андеррайтинга обязательных видов страхования СК МАКС Иван Кузьменок.

В конце августа Банк России опубликовал ежегодный отчет по мониторингу тарифов в ОСГОП. По результатам оценки регулятор признал, что из 15 видов транспорта, задействованных в перевозках, в пересмотре тарифов нуждается именно сегмент такси, причем в сторону снижения. «Представляется целесообразным снизить нижнюю границу тарифного коридора для перевозок легковыми такси»,— говорится в отчете.

Страховой тариф на одно легковое такси, по данным регулятора, составил немногим менее 600 руб., а страховая премия в 2025 году равнялась примерно 3,4 тыс. руб. Иван Кузьменок уверен, что нововведения в ОСГОП вряд ли связаны с отчетом Банка России.

Экономика страховки и риски

Евгений Уфимцев ранее связывал нововведение в ОСГОП с более широким трендом. «Одним из направлений развития страхового рынка в целом является страхование по подписке, поэтому мы рассчитываем, что краткосрочные договоры ОСГОП будут востребованы у перевозчиков такси. Особенно у водителей, использующих автомобиль в целях такси не на постоянной основе»,— отмечал он.

Однако к вопросу о спросе на новые виды страховок эксперты относятся сдержанно. «Востребованность краткосрочных полисов по ОСГОП такси будет, вероятно, небольшой из-за низкой цены годового полиса ОСГОП такси: сегодня она около 3,5 тыс. руб. Проще единоразово заплатить эту сумму за весь год и больше не отвлекаться на страховку»,— считает Иван Кузьменок.

Иными словами, экономическая логика краткосрочного ОСГОП слабее, чем в случае с ОСАГО. Напомним, что средняя премия по годовому полису ОСАГО в том же 2025 году составила примерно 7,3 тыс. руб. Для таксиста, который платит за год 3,5 тыс., дробление платежа на условные 200 руб. за день может оказаться не столько экономией, сколько дополнительной административной нагрузкой.

Да и финансовая сторона нововведения тоже вызывает споры. Заместитель директора департамента андеррайтинга и перестрахования по моторным видам компании «Абсолют Страхования» Михаил Мосесов указывает на объективные предпосылки для снижения тарифов: «Снижение тарифов в сегменте ОСГОП такси является целесообразным, и тому подтверждение — последние данные о снижении частотности ДТП на 4,1% за 2025 год, примерно аналогичное снижение было от года к году в 2024-м».

Однако он же призывает подходить к этому снижению консервативно: средний срок так называемого развития убытка по вреду здоровью, согласно опубликованному отчету ЦБ, составляет пять лет, а в некоторых случаях — около десяти. То есть получается, что сегодняшняя статистика аварийности еще не говорит о том, какой будет итоговая убыточность полисов.

«Краткосрочное снижение тарифов должно снизить финансовую нагрузку на таксопарки и повысить спрос страхования через его доступность, но важно найти грань, за которой в долгосрочной перспективе снижение страховой премии не приведет к дефициту бюджета у страховых компаний»,— предупреждает Михаил Мосесов.

Игорь Дроков обращает внимание на важный практический аспект: «Перевозчику необходимо крайне внимательно следить за актуальностью договора. Несвоевременное продление договора может привести к приостановке действия разрешения на перевозку со стороны контролирующих органов».

Это принципиальный момент, который отличает краткосрочное ОСГОП от краткосрочного ОСАГО. Если водитель вовремя не продлил ОСАГО, он рискует получить штраф от ГИБДД. Если же перевозчик вовремя не продлил ОСГОП, он может не просто получить штраф, но и лишиться разрешения на перевозку, то есть потерять право работать.

Рита Ройзен