На Ставрополье расследуют хищение 2,8 млн рублей при капремонте школы

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) при капитальном ремонте школы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Фигурантом стал 34-летний индивидуальный предприниматель, житель Ставрополя. Как установили правоохранители, подозреваемый заключил с администрацией Шпаковского округа контракт на капитальный ремонт одной из школ в селе Надежда. По условиям соглашения подрядчик был обязан сдать объект с соблюдением требований действующих ГОСТов и строительных норм и правил. По данным полиции, чтобы получить незаконную прибыль, предприниматель внес недостоверные сведения в отчетность. В акте о приемке выполненных работ и справке о понесенных затратах были указаны якобы завершенные работы по ремонту кровли и фасада здания, однако их объем оказался намеренно завышен вдвое.

Ущерб оценили в 2,8 млн руб. Факт завышения подтвердила строительно-техническая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Константин Соловьев