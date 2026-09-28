Зарыбление рек Тюменской области начнут в 2027 году

В Тюменской области в 2027 году планируют начать восстановление популяции рыбы в реках, которая погибла во время летнего паводка из-за недостатка кислорода, сообщил ТАСС начальник управления по животноводству в Тюменской области Рустем Бетляев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Он уточнил, что если рыба вновь погибнет зимой из-за того, что уровень кислорода в реках не восстановился и будет холодно, то процесс зарыбления придется отложить до весны. При этом ранее руководитель аппарата комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Елена Панова сообщала, что рыбные запасы полностью утрачены в реках Тура и Тобол, частично — в Иртыше, Тавде и Исети.

За июнь в Тюмени выпало 257% месячной нормы осадков, что стало рекордом почти за 100 лет. По данным Росрыболовства, ливни и жара вызвали смыв органики в Туру. Из-за летнего паводка река не справилась с самоочищением, уровень кислорода в воде снизился до критического. В середине июля вода в реке потемнела и приобрела неприятный запах, началась массовая гибель рыбы. За два дня с берегов Туры собрали почти тонну мертвой рыбы.

Ранее губернатор Александр Моор заявлял, что в Тюменской области увеличат количество выпускаемых в реки мальков ценных пород рыб для восстановления экологического биоразнообразия Туры, Тобола и Иртыша. По его данным, после возвращения воды в русло Туры и сокращения в ней объема органики в реке должно начаться быстрое самовосстановление рыбы, включая сорной.

Ирина Пичурина