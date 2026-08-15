В Тюменской области усилят зарыбление рек для восстановления их биоразнообразия

В Тюменской области увеличат количество выпускаемых в реки мальков ценных пород рыб для восстановления экологического биоразнообразия Туры, Тобола и Иртыша, рассказал губернатор Александр Моор на пресс-конференции. Он заверил, что после возвращения воды в русло Туры и сокращения в ней объема органики в реке начнется быстрое самовосстановление рыбы, включая сорной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Господин Моор подчеркнул, что замор рыбы в реках не является уникальным явлением. «Причина — низкий уровень кислорода. Во время летнего паводка река Тура и все ее притоки разлились с полей, болот, вытянули в реку много органических соединений, которые стали разлагаться, и просто съели весь кислород»,— пояснил он.

Губернатор добавил, что жители Тюмени не наблюдают погибшую рыбу на территории города и вдоль набережной в весенние месяцы из-за низкой температуры воздуха, которая замедляет природные процессы. «У нас все совпало, как в идеальном шторме. Температура воды в реке высокая, температура воздуха за +30°. Процессы шли быстро, и это привело к последствиям. Мы приняли меры, сейчас специализированная организация осуществляет сбор погибшей рыбы, ее утилизацию, сжигание идет в закрытых печах — никакого дыма и запаха нигде не будет»,— сказал глава региона.

Ранее, 10 августа, в Тюменском филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) сообщили, что массовую гибель рыбы начали фиксировать в реке Иртыш. Это стало следствием мора в связанных с ней водах Тобола и Туры в Свердловской и Тюменской областях. По словам специалистов, основной причиной является отсутствие кислорода в водоемах.

По данным Росрыболовства на конец июля, содержание растворенного кислорода в Туре оказалось ниже 1 мг/дм. Такой показатель считается критическим и приводит к удушью рыбы. Дефицит кислорода возник из-за паводка. За июнь 2026 года в Тюмени выпало 257% месячной нормы осадков, что стало рекордом почти за 100 лет. Ливни в сочетании с аномальной жарой вызвали интенсивный смыв почвенного гумуса в Туру. Река не справилась с самоочищением: органическое вещество окислялось и поглощало кислород.

Василий Алексеев