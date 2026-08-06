В Тюмени за два дня собрали почти тонну погибшей рыбы

За два дня в Тюмени специализированная организация собрала для утилизации почти тонну рыбы, погибшей в Туре в результате недостатка кислорода в воде из-за паводка, сообщил в своем канале в Max мэр Максим Афанасьев.

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Уборка мертвой рыбы уже идет вдоль береговой линии реки на территории Гагаринского парка и городского пляжа. Власти города также ведут подготовку к масштабной санобработке домов, дворов и улиц — ее начнут проводить сразу после того, как вода полностью уйдет. Уборка мусора также начнется после спада воды. «Особое обращение ко всем пострадавшим жителям: если вы планируете приводить в порядок свой дом или участок, перед началом работ обязательно сделайте необходимые прививки! Это поможет защитить ваше здоровье»,— добавил господин Афанасьев.

На реке Туре в Тюмени уровень воды продолжает падать: к утру он снизился на 4 см и составил 885 см. Погибшую рыбу будут сжигать в печах закрытого типа. Открытого горения в этом случае не будет, поэтому запаха тоже быть не должно.

Ирина Пичурина