«Мидас» расчертит Канонерку

Петербургская фирма «Мидас» займется проектированием будущей ремонтно-эксплуатационной базы природоохранного флота на Канонерском острове. Договор на выполнение инженерных изысканий, а также подготовку проектной и рабочей документации для строительства объекта компания подписала с СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» (СПб ГКУ «ФКСР») в среду 23 сентября, следует из реестра контрактов ГИС Закупки. Выполнить заказ «Мидас» должен до декабря 2028 года. Стоимость работ составит 130 млн рублей.

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Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ Рассвет на Канонерском остров

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

База, в состав которой войдут судоремонтная составляющая СПб ГБУ «Экострой» и аварийно-спасательная составляющая СПб ГКУ «Пиларн», разместится на Канонерском острове на участке площадью 61,9 тыс. кв. м. Надел был передан городу федеральными властями в январе 2025 года с целью переноса туда базы природоохранного флота из поселка Горская, где идет подготовка к строительству всесезонного курорта «Санкт-Петербург марина».

Согласно проекту, на участке разместят административные здания с конференц-залом на 150 мест, мастерские по ремонту и техобслуживанию судов (площадью 5,2 тыс. кв. м), сухой док длиной 65 м и шириной 20 м, гаражи для спецтехники, открытые площадки для зимнего отстоя судов и хранения техники, а также причальную стенку длиной 400 м и шириной 12 м и слип для спуска/подъема судов с крановым оборудованием.

ООО «Мидас» выполняет работы по проектированию, строительству новых объектов, ремонту, а также по приспособлению и реставрации объектов культурного наследия, в числе которых «Доковый мост через канал Петровского дока в г. Кронштадт», «Дом С. П. Неклюдова», «Дом, где жили Мусоргский М. П. и Кюи Ц. А», «Доходный дом Ведомства учреждений императрицы Марии», «Доходные дома на наб. реки Мойки» и другие в Петербурге, а также павильоны на ВДНХ в Москве. Владеет компанией семья Абдуркаевых: Джалауди (46%), Тахир (30%) и Тимур (20%). По итогам 2025 года фирма получила 36 млн рублей чистой прибыли при выручке 1,58 млрд рублей.

В 2023 году для возможности строительства базы депутаты Заксобрания Петербурга внесли поправку в законопроект о зеленых насаждениях, исключив часть территории острова из границ Канонерского парка для последующего перевода надела в производственную функциональную зону «П». Из-за этого площадь парка сократилась вдвое: с 45 га до 22,25 га.

Такое сокращение озеленения вызвало недовольство местных жителей. Пытаясь защитить территорию от застройки, они выступили с инициативой включить парк и дамбу на острове в список объектов, обладающих признаками культурного наследия, что и было сделано в 2024 году. Однако в августе того же года кoмитет пo государственному контролю, использованию и oхpaне пaмятникoв (КГИОП) исключил Кaнoнеpский пapк и Кaнoнеpскую дaмбу из пеpечня выявленных ОКН, а также из списка oбъектoв, oблaдaющих пpизнaкaми ОКН. Решения, сoглaснo дoкументу, были пpиняты нa oснoвaнии «зaключения o нaличии (oтсутствии) истopикo-культуpнoй ценнoсти oбъектa».

Канонерский остров, или как его называют петербуржцы, «Канонерка» («Канары»), славится среди туристов своим индустриальным романтизмом. Проходящая над многоэтажными частично жилыми домами трасса ЗСД соседствует с естественными песчаными пляжами и видовой прогулочной тропой на Канонерскую косу, уходящую в Финский залив. Внушительную часть острова занимает дикий парк. Проект его благоустройства обсуждался с начала 2000-х годов. В 2013 году был проведен конкурс «Новый Петербург на Канонерском острове», где победил проект «Архитектурного бюро 11», который предлагал полную реконструкцию территории, но бюджетных средств на его реализацию не нашлось. На протяжении нескольких лет в парке на участке площадью 6 га была нелегальная свалка строительного мусора площадью. В 2017 году территорию расчистили. В 2022 году Смольный окончательно отказался от благоустройства парка.

Владимир Колодчук