Осторожно: мошенники!
Потребители Белгородэнергосбыта массово жалуются на разглашение их персональных данных в мошенническом групповом чате «Энергосбыт Корректировка» мессенджера Telegram. Аферисты сообщают, что якобы проводится сверка платежей за коммунальные услуги с целью перерасчета, просят срочно предоставить информацию о внесении денежных средств, а также подтвердить добытые незаконным путем персональные данные потребителей.
АО «Белгородэнергосбыт» заявляет, что не создает аккаунтов для сверки и групповых чатов клиентов. А также напоминает о том, что все вопросы, касающиеся энергоснабжения, можно задать в формах обратной связи личного кабинета для физических лиц на официальном сайте белгородэнергосбыт.рф или в мобильном приложении BelPay. Компания реагирует оперативно.
Что можно сделать самостоятельно, если вы столкнулись с публикацией ваших персональных данных:
- подать жалобу в Telegram через кнопку «Пожаловаться» на канал или сообщение. Мессенджер удалит контент с персональными данными;
- обратиться в Роскомнадзор (через сайт ведомства) с жалобой на нарушение закона «О персональных данных» (ФЗ-152). Роскомнадзор может направить требование о блокировке сообщений;
- обратиться в прокуратуру – публикация персональных данных без согласия может быть основанием для проверки.