Осторожно: мошенники!

Потребители Белгородэнергосбыта массово жалуются на разглашение их персональных данных в мошенническом групповом чате «Энергосбыт Корректировка» мессенджера Telegram. Аферисты сообщают, что якобы проводится сверка платежей за коммунальные услуги с целью перерасчета, просят срочно предоставить информацию о внесении денежных средств, а также подтвердить добытые незаконным путем персональные данные потребителей.

АО «Белгородэнергосбыт» заявляет, что не создает аккаунтов для сверки и групповых чатов клиентов. А также напоминает о том, что все вопросы, касающиеся энергоснабжения, можно задать в формах обратной связи личного кабинета для физических лиц на официальном сайте белгородэнергосбыт.рф или в мобильном приложении BelPay. Компания реагирует оперативно.

Что можно сделать самостоятельно, если вы столкнулись с публикацией ваших персональных данных: