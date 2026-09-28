В фокусе — классика

С 4 по 11 октября 2026 года Самарская губерния вновь официально примет статус главного театрального центра страны. «Волжские театральные сезоны» — крупнейший в регионе многожанровый фестиваль, учрежденный Союзом театральных деятелей РФ и Правительством Самарской области. Из сотен заявок экспертный совет отобрал 15 лучших российских постановок из 9 регионов.



Главный концептуальный стержень смотра неизменен — исключительно классическая драматургия. Однако рамки этой классики максимально расширены за счет разнообразия театральных форм. В течение недели показы будут развернуты на ключевых сценах города, охватывая оперу, балет, масштабную драму, молодежные эксперименты и искусство театра кукол.

Осенняя афиша форума объединяет театры из Москвы, Петрозаводска, Екатеринбурга, Красноярска, Брянска, Тамбова, Чебоксар, Заречного и Йошкар-Олы. Спектакли распределены по главным театральным локациям.

Музыкальный театр (Театр оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича)

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Торжественное открытие форума состоится 4 октября на сцене САТОБ. Программа музыкального блока (2 оперы и 3 балета) обещающая яркие гастрольные открытия. Зрителей ждут масштабные балетные интерпретации: «Пиковая дама» П. Чайковского в исполнении Чувашского театра оперы и балета, а также «Снегурочка» от Марийского академического театра.

Академический масштаб (Театр драмы им. М. Горького)

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Самарский академический театр драмы — традиционное сердце фестивального конкурса. Именно здесь развернется показ крупных гастрольных спектаклей, которые везут в Самару сильные региональные труппы страны. В афише этой площадки классика предстанет во всем многообразии — от комедии положений до экзистенциальных трагедий. Марафон откроет Брянский театр драмы с трагифарсом «Дон Жуан. Миф или легенда», предлагающим новую оптику на хрестоматийный сюжет. Следом Красноярский драматический театр покажет свою версию пьесы Александра Островского «Лес» — мастера ярких социальных портретов. Тамбовский театр привезет мольеровскую классику в булгаковском прочтении (спектакль «Мольер»), а финальным гастрольным аккордом драмы станет лирическая постановка столичного «Ведогонь-театра» «Звездопад» по глубокой и пронзительной прозе Виктора Астафьева.

На правах хозяев сцены Самарская драма выставляет на конкурс свою недавнюю громкую премьеру — трагедию «Гамлет» Шекспира. Это отличная возможность для местных критиков и зрителей оценить самарских артистов в контексте сильной общероссийской конкуренции.

Экспериментальный нерв (Театр для детей и молодежи «Мастерская»)

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Площадка театра «Мастерская» принимает «Сезоны» в статусе одной из самых молодых и технически интересных сцен города. Ее камерный формат и современное устройство диктуют совершенно иную атмосферу общения со зрителем — здесь нет дистанции огромного академического зала, а классические тексты звучат интимно и остро. На этой сцене упор сделан на молодежную режиссуру и экспериментальные формы, доказывающие, что классическая драматургия может говорить на современном языке.

Особый интерес вызывают гастроли Театра юного зрителя из закрытого города Заречный. Их труппа представит в Самаре самобытную постановку «Олеся» по повести А. И. Куприна. Спектакль режиссёра Натальи Кучишкиной погрузит зрителя в загадочную историю любви, где страсть переплетается с мистикой, а призраки прошлого неумолимы и безжалостны. Актерская школа небольших городов России часто поражает столичных критиков своей искренностью и мощной энергетической отдачей, поэтому для самарских театралов это шанс сделать настоящее зрительское открытие.

Искусство театра кукол (Самарский областной театр кукол)

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Серьезный блок из трех кукольных спектаклей для взрослых и детей будет показан в обновленном Самарском театре кукол. Настоящим событием форума обещают стать гастроли Екатеринбургского театра кукол, который привезет сложнейший мистический спектакль по мотивам произведений Николая Гоголя — «Гоголь. Триптих».

Фестиваль «Волжские театральные сезоны» ценен своей исследовательской оптикой. Он наглядно демонстрирует, как разные театры страны работают с фундаментальным литературным материалом. Пока одни режиссеры выбирают бережное, академическое сохранение авторского слова, другие предлагают смелые визуальные метафоры и абсолютно новый сценический язык.

Финальная точка фестиваля будет поставлена 11 октября в Самарском театре драмы, где авторитетное жюри из ведущих российских критиков назовет лучшие работы сезона. Для самарского зрителя эта неделя — редкий шанс увидеть срез всей современной театральной жизни России, не покидая пределов родного города.