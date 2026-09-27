В Махачкале 1018 женщин установили мировой рекорд по прыжкам через скакалку

На площади имени Ленина в Махачкале1018 женщин и девочек установили мировой рекорд, одновременно выполняя прыжки через скакалку в течение двух минут. Об этом сообщил мэр города Джамбулат Салавов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Канал в MAX Джамбулата Салавова Фото: Канал в MAX Джамбулата Салавова

Рекорд установили в День города, в этом году Махачкала отмечает 169-летие. В акции приняли участие жительницы города разных возрастов - школьницы, студентки, спортсменки, представительницы трудовых коллективов и другие. Самой старшей участнице было 72 года.

Результат официально удостоверил главный редактор «Книги рекордов России», президент «Агентства ПАРИ» Алексей Свистунов. В церемонии также участвовали врио министра по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Эмин Мерданов, врио министра по физической культуре и спорту республики Сажид Сажидов и председатель Собрания депутатов Махачкалы Хиби Алиев.

В мероприятии приняла участие заслуженный мастер спорта Мадина Казакова. Мэр поблагодарил спортсменов и организаторов акции. По его словам, рекорд объединил несколько поколений жительниц Махачкалы.

Валерий Климов