В люди не вышли

В Ярославской области партия «Новые люди» набрала по итогам голосования в Госдуму России 13,99% голосов, показав лучший результат среди всех субъектов РФ. По мнению эксперта, партия в регионе смогла аккумулировать протестные голоса. Несмотря на яркий успех, ярославские избиратели «Новых людей» остались без своего депутата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Партия «Новые люди» (НЛ) по итогам выборов в Госдуму России поставила сразу два рекорда в Ярославской области. Во-первых, ее результат — 13,99% — оказался лучшим в стране. На втором месте Томская область (13,67%), на третьем — Свердловская (13,13%).

Во-вторых, в самом регионе партия впервые оказалась на третьем месте, обойдя «Справедливую Россию» и ЛДПР и улучшив свой результат по процентам почти в два раза.

Активней в регионе за «Новых людей» голосовали в областном центре.

В Ярославском избирательном округе партия набрала 15,87% голосов. В Ростовском округе, куда входит Рыбинск, НЛ поддержали 12,12% избирателей. В абсолютном значении партию поддержали 58 тыс. ярославских избирателей (34,2 тыс. на прошлых выборах).

«В целом, общая картина по региону неоднородна — во многих муниципалитетах мы набрали меньше, чем могли, но где-то результат действительно выдающийся. В Кировском районе, например, поддержка близка к 20%»,— прокомментировал «Ъ-Ярославль» заместитель секретаря регионального отделения партии в Ярославской области Павел Ильиных.

Господин Ильиных связал успех партии в регионе с возвращением на позицию секретаря регионального отделения депутата Госдумы восьмого созыва Анны Скрозниковой. «Она смогла пересобрать команду, настроить работу на местах. Так что результат — это во многом итог огромной работы, которая развернулась в последние 12 месяцев»,— добавил заместитель секретаря.

Госпожа Скрозникова стала лицом кампании «Новых людей» в Ярославской области: ее изображение размещалось на билбордах, она агитировала избирателей в роликах, активно комментировала региональную политику в местных СМИ и социальных сетях. Значительная часть комментариев содержала критические высказывания.

«Люди устали от навязанных сверху решений, которые подаются под соусом "оптимизации", "эффективности" и прочих терминов. Люди хотят перемен и политики, которая строит свой курс в первую очередь на качественном улучшении жизни людей»,— высказала свое мнение «Ъ-Ярославль» Анна Скрозникова.

Социолог Евгений Голубев считает, что «Новые люди» в Ярославской области сумели собрать протестный электорат.

Они привлекли избирателей снятой с выборов партии «Яблоко», а также оттянули часть голосов у «Справедливой России».

«Наиболее близкая к "Яблоку" партия была "Новые люди". При желании "Новые люди" могли взять и 20, и 22%, но не набрали в силу недисциплинированности их электората. У них плохо обстоят дела с мобилизацией своего электората»,— сказал «Ъ-Ярославль» господин Голубев.

Несмотря на рекордные результаты, своего депутата от региона «Новые люди» не получат.

Это связано с особенностями распределения мандатов по партийным спискам и формированием территориальных групп самой партией. Мандаты получают группы, получившие большее число голосов в абсолютном выражении, а не в процентах. Группа, в которую входили Владимирская, Ивановская, Костромская и Ярославская области получила около 152 тыс. голосов — до проходного места ей не хватило около 16 тыс. голосов. На это повлияла низкая явка избирателей в Ярославской, Костромской и Владимирской областях. Кроме того, сами группы были неравнозначны по количеству избирателей. Например, в Москве числилось 7,8 млн избирателей, а в четырех областях «Ярославской» группы — лишь 3,2 млн.

Высокий результат Ярославской области может позволить Анне Скрозниковой претендовать на депутатское кресло, если кто-то из депутатов от партии сложит полномочия уже в ходе работы Госдумы. В таком случае партия сама решает, кем из кандидатов заместить вакантное место. Именно так госпожа Скрозникова попала в состав думы восьмого созыва. Лучший результат по стране в сентябре 2026 года может стать дополнительным аргументом в пользу главы ярославского отделения партии.

Алла Чижова, Антон Голицын