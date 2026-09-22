«Единая» переиграла «Справедливую»

Партия «Единая Россия» получила большинство голосов на выборах депутатов Госдумы России девятого созыва в Ярославской области. Выиграли и кандидаты-одномандатники, связанные с ЕР, — член партии, мэр Ярославля Артем Молчанов и самовыдвиженец Анатолий Лисицын. Впервые за 33 года в одномандатном округе потерпел поражение Анатолий Грешневиков, а выдвинувшая его «Справедливая Россия» утратила завоеванные пять лет назад позиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Ярославской области завершили подсчет голосов после трехдневного голосования на выборах в Госдуму РФ. Серьезных нарушений не зафиксировано, сообщили в избиркоме. Председатель областного избиркома Сергей Фефилин рассказал, что поступило три обращения по поводу якобы незаконной агитации. Факты одного из них не подтвердились, еще два направлены в полицию для проверки.

Общая явка на выборах в регионе составила 42,36%.

«С точки зрения территориального распределения, сельские районы традиционно демонстрируют наиболее высокую активность»,— сообщил господин Фефилин.

Явка на выборах депутатов ГД России в 2026 году оказалась меньше, чем на прошлых выборах в 2021 году (43,4%). При этом в целом по России явка в этом году выросла, составив 59,32%.

Результаты: одномандатные округа

По Ярославскому одномандатному округу №193 победу одержал экс-губернатор, депутат Госдумы 5-го и 8-го созывов Анатолий Лисицын, покинувший этой весной ряды «Справедливой России». За него проголосовали 33,35% избирателей, что в абсолютном выражении составляет 68 тыс. голосов (в 2021 году от СР — 36,47%, 77 тыс.). Господина Лисицына поддерживали губернатор Михаил Евраев и региональное отделении ЕР, кандидат которой снялся в ходе кампании. На своей странице в соцсетях господин Лисицын поблагодарил своих избирателей за доверие.

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Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Анатолий Лисицын (справа)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Второе и третье места в 193-м округе разделили кандидаты от КПРФ и «Новых людей» — Елена Кузнецова и Анна Скрозникова.

В Ростовском одномандатном округе №194 выиграл мэр Ярославля, кандидат от ЕР Артем Молчанов. Его поддержали 33,28% избирателей, или 68 тыс. человек. Он значительно обошел главного конкурента по округу Анатолия Грешневикова — кандидата от «Справедливой России», депутата Госдумы всех созывов. Господин Грешневиков, набравший 22,83% (почти 47 тыс. голосов), строил свою кампанию на резкой критике действующих губернатора и мэра областного центра. Ответил на нее губернатор уже после победы господина Молчанова.

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Фото: мэрия Ярославля Артем Молчанов

Фото: мэрия Ярославля

«Он ожидаемо одержал победу над Грешневиковым, который более 30 лет без значимых результатов для нашего региона просиживал в Государственной Думе. Благодарю всех за ваш выбор. Нашей с вами задачей было выбрать не тех, кто много лет ходит и занимается болтовней, а людей дела. И результат этих выборов показал, что мы сообща с этой задачей отлично справились!»,— написал в своем канале в «Максе» губернатор Михаил Евраев.

В «Справедливой России» первое в истории поражение Анатолия Грешневикова в Ростовском одномандатном округе назвали неожиданным.

«Настолько был включен административный ресурс, чтобы прошел кандидат от губернатора по сути, даже не от партии. Абсолютно несправедливо. Я лично недоволен итогами выборов»,— прокомментировал эсер Анатолий Каширин.

Если на выборах 2021 года в двух одномандатных округах выборы выиграли представители «Справедливой России» (Анатолий Грешневиков и Анатолий Лисицын), то теперь победу отпраздновали их оппоненты: единоросс Артем Молчанов и все тот же Анатолий Лисицын, но уже как поддержанный единороссами самовыдвиженец.

Результаты: партийный список

По предварительным данным, наибольшее количество голосов по партийным спискам в Ярославской области набрала «Единая Россия» (ЕР) — 36,44%, за нее проголосовали 151,6 тыс. избирателей. Партия смогла улучшить свой результат пятилетней давности (29,72%).

«Это лучший результат партии в регионе за последние 10 лет»,— оценил итоги выборов секретарь реготделения партии Евгений Чуркин.

По сравнению с другими регионами ярославский результат ЕР выглядит значительно хуже. В целом по России ЕР набрала 57,97% голосов. Меньше, чем в Ярославской, партия набрала в Вологодской области, Карелии, Кировской, Архангельской и Иркутской областях, данные приводит Telegram-канал «Ведомостей». По списку «Единой России» от региона в Госдуму гарантированно проходит Валентина Терешкова.

Второе место заняла КПРФ, получившая 19,10% (22,74% — в 2021 году). Партию поддержали 79,5 тыс. человек. Председатель фракции КПРФ в областной думе Елена Кузнецова считает, что результаты выборов во многом определили бюджетники, которых «принуждали к голосованию за нужных кандидатов и партию». По ее мнению, власть подыгрывала ЛДПР и «Новым людям» и препятствовала коммунистам.

«КПРФ доказала, что она является главной оппозиционной силой в стране и уверенно заняла в Ярославской области второе место»,— прокомментировала «Ъ-Ярославль» Елена Кузнецова.

С высокой степенью вероятности мандат КПРФ от региона вновь получит москвич Роман Лябихов.

На третьем месте по спискам в регионе впервые оказалась партия «Новые люди», набравшая почти в два раза больше голосов, чем на прошлых выборах, — 13,99%. Ее поддержали 58,2 тыс. человек. В областном отделении партии связывают положительную динамику с возвращением на позицию секретаря регионального отделения депутата Госдумы восьмого созыва Анны Скрозниковой.

«Она смогла пересобрать команду, настроить работу на местах. Так что результат — это во многом итог огромной работы, которая развернулась в последние 12 месяцев»,— прокомментировал «Ъ-Ярославль» заместитель секретаря регионального отделения партии в Ярославской области Павел Ильиных.

Несмотря на высокий результат «Новых людей», перспективы получить партийный мандат в регионе неочевидны, а занимающая второе место в тергруппе Анна Скрозникова получит шанс стать депутатом только если кто-то из партийцев сложит полномочия (так произошло в предыдущем созыве). Партия рассчитывает, что успех позволит нарастить представительство в будущем в муниципалитете Ярославля и областной думе.

Улучшила свои показатели по сравнению с прошлыми выборами и партия ЛДПР, набрав 11,12% голосов против 8,97% в 2021 году. В этом году партию поддержали 46,3 тыс. ярославцев. Она заняла четвертое место. Шансы на мандат от региона есть у первого вице-президента Федерации гонок дронов России, москвича Александра Котова.

Обратный «Новым людям» результат у партии «Справедливая Россия», которая получила 10,10% голосов или 42 тыс. человек (19,20% на прошлых выборах). Но это в два раза выше результата в целом по стране. Партия с большим трудом преодолела 5-процентный барьер, дав шанс на переизбрание ветерана ярославской политики Анатолия Грешневикова.

«Это в большей степени нужно нашему региональному отделению. Мы здесь реально указываем власти на ее недостатки. Очень важно, чтобы партия осталась в обойме»,— сказал секретарь Бюро Совета регионального отделения Анатолий Каширин.

Кто именно получит мандаты по партийным спискам, определится 25 сентября, когда будут подведены официальные итоги выборов.

Мнение экспертов

Главной интригой прошедших в регионе выборов эксперты называют противостояние Артема Молчанова и Анатолия Грешневикова. По мнению социолога Евгения Голубева, на старте кампании шансы справедливоросса были выше. Артему Молчанову удалось «эффективно мобилизовать» бюджетников, но причина его победы не только в этом.

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Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Анатолий Грешневиков

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Грешневиков стал заложником своего имиджа. Ему и сказать было особенно нечего. Он продвигал повестку: отставка губернатора, все плохо. Но плохое избиратели и сами видят. А где позитивный момент? Что будем делать?»,— пояснил Евгений Голубев.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов указал на то, что на результат Анатолия Грешневикова повлияло снижение популярности его партии.

«Результаты Грешневикова постепенно снижались (в 2021 году были заметно ниже 2016-го), а в данном случае ограничивались кризисом самой стратегии СР, образ которой на федеральном уровне в большей степени воспринимался не как оппозиция, а как часть провластной коалиции»,— сказал «Ъ-Ярославль» Михаил Виноградов.

Еще одной причиной поражения справедливоросса в родном для него округе стала низкая явка в Ярославской области, полагает Евгений Голубев.

«Протестный электорат в значительной части не пришел на выборы. Это их такое послание»,— сказал он.

Михаил Виноградов считает, что протестный потенциал Ярославской области по-прежнему значителен, что и заставило «Единую Россию» искать нетривиальные ходы.

«ЕР вроде бы прибавила по сравнению с результатами в 2021 году. Другое дело, что оппозиционный запрос в области по-прежнему велик (он исторически всегда был немалым). Это ограничивает возможности для ЕР в сравнении с другими регионами, что побуждает активнее использовать коалиционные стратегии — прежде всего, союз с экс-губернатором Лисицыным, перешедшим из СР в ЕР»,— заключил эксперт.

По итогам кампании представительство Ярославской области в Госдуме изменит партийную принадлежность. «Единая Россия» после одного кандидата в восьмом созыве получит двух (Валентина Терешкова и Артем Молчанов) и поддержанного партией самовыдвиженца Анатолия Лисицына. «Справедливая Россия» после трех мандатов восьмого созыва добудет в лучшем случае один (Анатолия Грешневикова). КПРФ сохранит статус-кво, ЛДПР имеет шансы получить представителя от региона, которого в прошлом созыве не было. При этом персональный состав поменяется не так сильно, костяк депутатов от региона по-прежнему составят Валентина Терешкова, Анатолий Лисицын, Анатолий Грешневиков и Роман Лябихов.

Алла Чижова, Антон Голицын