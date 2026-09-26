В Анапе разрешили открыть 115 пляжей после ликвидации последствий разлива мазута

В Анапе разрешительные документы Роспотребнадзора на открытие пляжного сезона в 2026 году получили 115 пляжей. По состоянию на 21 августа были открыты 111 из них, сообщили в пресс-службе правительства России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

После разлива мазута, произошедшего вследствие крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе в декабре 2024 года, пляжи Анапы не соответствовали нормативам безопасности для организации курортного отдыха. В 2026 году на пляжных территориях города отсыпали слой чистого песка. Работы начались 22 апреля и завершились 24 июля.

Кроме того, была очищена акватория и береговая линия вдоль пострадавшего побережья Краснодарского края, Крыма и Севастополя. Утилизировано более 185 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

21 августа завершилась откачка мазута из затонувших фрагментов танкеров. Результаты работ подтвердила комиссия с участием представителей МЧС, Росприроднадзора и «Морспасслужбы». Оставшиеся части судов и установленные над ними три коффердама планируется утилизировать до конца 2026 года.

Купальный сезон в Анапе продлится до 30 сентября. По итогам летнего сезона туристический поток в город, вырос на 30–40% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Анна Гречко