«Поклонникам футбола есть на что обратить внимание»
Владимир Осипов — о матчах Лиги наций
Стартовал футбольный турнир с участием европейских сборных «Лига наций». В ближайшие две недели командам предстоит пройти четыре тура. На какие встречи стоит обратить внимание поклонникам футбола, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.
Фото: Martin Meissner / AP
Интриг уже в первый день было немало. Матч Нидерланды—Германия сразу оказался в центре внимания. Еще бы, ведь в этих командах дебютировали новые наставники, и какие! Нидерланды возглавил Хави, а Германию — Юрген Клопп, который еще перед игрой выдал журналистам и болельщикам свои правила:
«Для меня это огромная честь — быть тренером национальной сборной, и мне очень хорошо за это платят. Но в тот день, когда вы больше не захотите, чтобы я продолжал, просто скажите об этом, и я уйду без компенсации. Если руководство скажет: "Мы больше не хотим продолжать в таком формате", я уйду. Если вы будете вести себя неподобающим образом и не оставите мою семью в покое, я уйду в тот же момент».
К футболистам Клоп тоже выдвинул ряд требований. Например, ограничил телефоны на тренировках, а также визиты близких во время крупных турниров и даже запретил профессиональные стрижки на тренировочной базе команды. Хави перед стартом громких заявлений не делал, но первый матч не проиграл. Встреча завершилась вничью 1:1. Причем Нидерланды отыгрались в компенсированное время.
Кроме того, внимание привлекла Португалия. В стартовом составе команды снова вышел Криштиану Роналду. В свои 41 год нападающий сделал новую прическу, и, похоже, не собирается вешать бутсы на гвоздь. Он даже шутил по этому поводу:
«Я знаю, кто я такой, знаю, сколько делаю, чтобы быть здесь, знаю, что прикладываю огромные усилия ради того успеха, который у меня есть. Я знаю, почему молодые ребята любят Криштиану, они видят во мне пример, и для меня это самое главное. И я продолжу делать то же самое, даже когда завершу карьеру, лет через 10».
На футбольном поле в матче с Уэльсом легендарный нападающий был активен. Несколько раз бил по воротам, забил гол, но из офсайда, и был заменен на 68-й минуте. Тем не менее Португалия взяла верх 1:0.
В матче Дания—Норвегия сильнее была вторая команда. Но тут итог был гораздо ярче и результативнее — 2:3. Главный бомбардир норвежцев Эрлинг Холанн своих поклонников не подвел, оформив дубль, после чего комментатор Денис Алхазов даже пропел фамилию нападающего.
Матчи первого тура Лиги наций продолжатся 25 и 26 сентября. И тут поклонникам футбола тоже есть на что обратить внимание. Например, первую игру в качестве наставника сборной Франции проведет Зинедин Зидан. «Трехцветные» сыграют на выезде с Турцией. Также стоит посмотреть очное противостояние финалистов минувшего Евро-2026 — Англии и Испании. Кстати, сборная Белоруссии, с которой санкции сняли, сойдется с Албанией. Все матчи турнира в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko.