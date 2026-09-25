«Поклонникам футбола есть на что обратить внимание»

Стартовал футбольный турнир с участием европейских сборных «Лига наций». В ближайшие две недели командам предстоит пройти четыре тура. На какие встречи стоит обратить внимание поклонникам футбола, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Martin Meissner / AP Фото: Martin Meissner / AP

Интриг уже в первый день было немало. Матч Нидерланды—Германия сразу оказался в центре внимания. Еще бы, ведь в этих командах дебютировали новые наставники, и какие! Нидерланды возглавил Хави, а Германию — Юрген Клопп, который еще перед игрой выдал журналистам и болельщикам свои правила:

«Для меня это огромная честь — быть тренером национальной сборной, и мне очень хорошо за это платят. Но в тот день, когда вы больше не захотите, чтобы я продолжал, просто скажите об этом, и я уйду без компенсации. Если руководство скажет: "Мы больше не хотим продолжать в таком формате", я уйду. Если вы будете вести себя неподобающим образом и не оставите мою семью в покое, я уйду в тот же момент».

К футболистам Клоп тоже выдвинул ряд требований. Например, ограничил телефоны на тренировках, а также визиты близких во время крупных турниров и даже запретил профессиональные стрижки на тренировочной базе команды. Хави перед стартом громких заявлений не делал, но первый матч не проиграл. Встреча завершилась вничью 1:1. Причем Нидерланды отыгрались в компенсированное время.

Кроме того, внимание привлекла Португалия. В стартовом составе команды снова вышел Криштиану Роналду. В свои 41 год нападающий сделал новую прическу, и, похоже, не собирается вешать бутсы на гвоздь. Он даже шутил по этому поводу:

«Я знаю, кто я такой, знаю, сколько делаю, чтобы быть здесь, знаю, что прикладываю огромные усилия ради того успеха, который у меня есть. Я знаю, почему молодые ребята любят Криштиану, они видят во мне пример, и для меня это самое главное. И я продолжу делать то же самое, даже когда завершу карьеру, лет через 10».

На футбольном поле в матче с Уэльсом легендарный нападающий был активен. Несколько раз бил по воротам, забил гол, но из офсайда, и был заменен на 68-й минуте. Тем не менее Португалия взяла верх 1:0.

В матче Дания—Норвегия сильнее была вторая команда. Но тут итог был гораздо ярче и результативнее — 2:3. Главный бомбардир норвежцев Эрлинг Холанн своих поклонников не подвел, оформив дубль, после чего комментатор Денис Алхазов даже пропел фамилию нападающего.

Матчи первого тура Лиги наций продолжатся 25 и 26 сентября. И тут поклонникам футбола тоже есть на что обратить внимание. Например, первую игру в качестве наставника сборной Франции проведет Зинедин Зидан. «Трехцветные» сыграют на выезде с Турцией. Также стоит посмотреть очное противостояние финалистов минувшего Евро-2026 — Англии и Испании. Кстати, сборная Белоруссии, с которой санкции сняли, сойдется с Албанией. Все матчи турнира в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Владимир Осипов