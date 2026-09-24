Обвиняется мир

30 сентября на «Станкозаводе» пройдет единственный показ перформанса «ПРАВДА И ДЕЙСТВИЕ». Постановка независимого театра годяев «ЛЕС» и известной актрисы Розы Хайруллиной станет финальным аккордом первой в России мультимедийной выставки-исследования внутреннего мира тинейджеров. Авторы сознательно отказываются от готового сценария, превращая закрытие экспозиции в непредсказуемый художественный эксперимент.



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В основе перформанса лежит концепция судебного заседания, где в роли обвинителей выступают подростки, накопившие к современной реальности немало жестких претензий и готовых приговоров. Защищать этот мир в одиночку предстоит актрисе Розе Хайруллиной, чья творческая биография тесно связана с Самарой и театром «СамАрт».

Пространство выставки «Осторожно хрупкое» станет полноценным соавтором действия: арт-объекты, зоны экспозиции и тени превратятся в декорации для откровенного разговора, где подросткам зададут вопросы, на которые в обычной жизни отвечать сложно и страшно.

Идея проекта родилась спонтанно после визита режиссеров театра «ЛЕС» Юры и Птицы на самарскую площадку. Кураторы выставки подчеркивают, что в основе перформанса лежит сотворчество: взрослые не диктовали свои условия, а полностью оперлись на искреннее видение самих подростков. Финальный текст постановки будет создаваться в реальном времени из живых реакций и честных ответов участников.