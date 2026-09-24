Главные новости к вечеру 24 сентября

Сенатор от Вологодской области Богомазов досрочно складывает полномочия

В Петербурге задержали школьницу после поджога АЗС

Концерты Канье Уэста в Петербурге 10 и 11 октября состоятся

Двоих жителей Петербурга приговорили к 13 годам за госизмену

Бельский назвал условия для создания нового профессионального футбольного клуба в Петербурге

Мурманский беспилотный катер прошел 300 км с грузом за Полярным кругом

В рейтинге Forbes крупнейших налогоплательщиков оказались владельцы петербургских компаний

В Петербурге на продажу выставили почти 50-летний вагон метро

С 1 октября в Петербурге изменятся условия семейной ипотеки в зависимости от числа детей

Никита Михалков назвал выступление Канье Уэста в Петербурге «унижением» для города