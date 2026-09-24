Главные новости к вечеру 24 сентября
Сенатор от Вологодской области Богомазов досрочно складывает полномочия
В Петербурге задержали школьницу после поджога АЗС
Концерты Канье Уэста в Петербурге 10 и 11 октября состоятся
Двоих жителей Петербурга приговорили к 13 годам за госизмену
Бельский назвал условия для создания нового профессионального футбольного клуба в Петербурге
Мурманский беспилотный катер прошел 300 км с грузом за Полярным кругом
В рейтинге Forbes крупнейших налогоплательщиков оказались владельцы петербургских компаний
В Петербурге на продажу выставили почти 50-летний вагон метро
С 1 октября в Петербурге изменятся условия семейной ипотеки в зависимости от числа детей
Никита Михалков назвал выступление Канье Уэста в Петербурге «унижением» для города