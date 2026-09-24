Концерты Канье Уэста в Петербурге 10 и 11 октября состоятся

Концерты американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге состоятся в ранее заявленные даты, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в концертном агентстве Access Opera. Компания участвует в организации концертного тура артиста.

По данным издания, выступления 10 и 11 октября остаются в силе.

«Шоу по-прежнему в силе на 10 и 11 октября»,— цитирует издание слова источника.

Концерты господина Уэста в Петербурге заявлены на 10 и 11 октября. Ранее «Газпром Арена» сообщила, что не заключала договор с организатором на проведение шоу. 18 сентября Петербург также исчез из списка городов на официальном сайте тура рэпера. Say Agency объяснила это ситуацией вокруг концертов в России и заявила, что после ее урегулирования даты вернутся в афишу.

Карина Дроздецкая