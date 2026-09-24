Никита Михалков назвал выступление Канье Уэста в Петербурге «унижением» для города
Режиссер Никита Михалков 24 сентября выступил против возможного концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге. По мнению режиссера, выступление музыканта стало бы «унижением» и «оскорблением» для города, пережившего блокаду, пишет «Фонтанка».
Михалков назвал возможный концерт Канье Уэста в Петербурге «оскорблением»
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
Никита Михалков заявил, что считает недопустимым концерт человека, который, по его словам, заработал $40 млн на продаже футболок с надписями, отсылающими к нацистскому приветствию.
«В Санкт-Петербурге, в бывшем Ленинграде блокадном, выступление человека, …песни которого заканчиваются речью Гитлера… Для стен этого города, для его набережной, для Невы, для Петропавловской крепости это унижение. Это оскорбление»,— подчеркнул господин Михалков.