Никита Михалков назвал выступление Канье Уэста в Петербурге «унижением» для города

Режиссер Никита Михалков 24 сентября выступил против возможного концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге. По мнению режиссера, выступление музыканта стало бы «унижением» и «оскорблением» для города, пережившего блокаду, пишет «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михалков назвал возможный концерт Канье Уэста в Петербурге «оскорблением»

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Михалков назвал возможный концерт Канье Уэста в Петербурге «оскорблением»

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Никита Михалков заявил, что считает недопустимым концерт человека, который, по его словам, заработал $40 млн на продаже футболок с надписями, отсылающими к нацистскому приветствию.

«В Санкт-Петербурге, в бывшем Ленинграде блокадном, выступление человека, …песни которого заканчиваются речью Гитлера… Для стен этого города, для его набережной, для Невы, для Петропавловской крепости это унижение. Это оскорбление»,— подчеркнул господин Михалков.

Матвей Николаев