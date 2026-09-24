В рейтинге Forbes крупнейших налогоплательщиков оказались владельцы петербургских компаний

Forbes представил третий ежегодный рейтинг крупнейших налогоплательщиков России, которые заплатили более 1 млрд рублей налога на доходы физических лиц (НДФЛ). В список вошли несколько предпринимателей, связанных с компаниями из Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владельцы «Великолукского мясокомбината» и ЦДС вошли в рейтинг крупнейших налогоплательщиков Forbes

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Владельцы «Великолукского мясокомбината» и ЦДС вошли в рейтинг крупнейших налогоплательщиков Forbes

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Четвертое место занял Владимир Подвальный — владелец пищевого холдинга «Великолукский мясокомбинат», одного из крупнейших российских производителей свинины и мясных изделий. Ему лично принадлежат ОАО «Великолукский мясокомбинат», ООО «ВСГЦ», ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» и ООО «Рассвет».

Выручка «Великолукского мясокомбината» в 2025 году составила 60,7 млрд рублей, «ВСГЦ» — 51,9 млрд рублей, «Великолукского свиноводческого комплекса» — 0,4 млрд рублей, а собственной торговой сети «Рассвет» — 3,4 млрд рублей.

ООО «ВСГЦ», получившее более 33 млрд рублей совокупной прибыли за 2024–2025 годы, направило 20 млрд рублей на выплату дивидендов и другие платежи по распределению прибыли. Формат выплат в отчетности не уточняется. Кроме того, Подвальному принадлежит парк аттракционов «Диво Остров» на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

На 11-м месте рейтинга оказался Михаил Медведев, владелец группы ЦДС — одного из крупных петербургских застройщиков жилья экономсегмента. За три года компании группы выплатили ему более 30 млрд рублей дивидендов.

С конца 2025 года в группе идет реструктуризация. Если ранее компании-застройщики отдельных жилых комплексов принадлежали прямо или косвенно головному холдингу ООО «Группа «ЦДС», то теперь они перешли в собственность Михаила Медведева.

16-е место занял Марк Окунь, основавший в 1994 году инвестиционно-строительную компанию «Отделстрой». Компания вводила в эксплуатацию один жилой комплекс в год или реже, а с начала 2000-х годов реализовала около 20 проектов.

В 2025 году ООО «Специализированный застройщик «Отделстрой» выплатило Окуню 8,2 млрд рублей дивидендов. После этого компания прекратила деятельность, присоединившись в 2026 году к ООО «Аякс» с активами 64 млн рублей.

В собственности Марка Окуня остается компания «Специализированный застройщик «17-я линия», которая выступает застройщиком жилого комплекса на Васильевском острове Санкт-Петербурга.

Матвей Николаев