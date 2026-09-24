Сенатор от Вологодской области Богомазов досрочно складывает полномочия

Сенатор от Вологодской области Евгений Богомазов досрочно складывает полномочия в связи с переходом на другую работу, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. Господин Богомазов представляет исполнительную власть области в Совете Федерации с сентября 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В верхней палате парламента господин Богомазов входил в состав комитета по науке, образованию и культуре

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ В верхней палате парламента господин Богомазов входил в состав комитета по науке, образованию и культуре

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В верхней палате парламента господин Богомазов входил в состав комитета по науке, образованию и культуре. До работы в Совете Федерации господин Богомазов занимал должность заместителя губернатора Вологодской области. В 2014-2017 годах он был главой Шекснинского муниципального района, а ранее служил в органах внутренних дел региона. В отставку из полиции он вышел в 2014 году в звании полковника.

В 2024 году господин Филимонов назначил его сенатором после прекращения полномочий бывшего губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова. Тогда губернатор называл срок полномочий господина Богомазова равным сроку своих полномочий, то есть изначально предполагалось до сентября 2029 года.

При этом куда именно переходит господин Богомазов, губернатор в приведенном сообщении не уточнил.

Карина Дроздецкая