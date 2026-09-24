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Бельский назвал условия для создания нового профессионального футбольного клуба в Петербурге

Санкт-Петербургу не помешало бы появление еще одного профессионального футбольного клуба. Об этом заявил вице-президент Российского футбольного союза и президент Федерации футбола города Александр Бельский, пишет ТАСС.

Бельский заявил, что Петербургу не помешало бы появление еще одного профессионального футбольного клуба

Бельский заявил, что Петербургу не помешало бы появление еще одного профессионального футбольного клуба

Фото: Telegram-канал спикера Заксобрания Петербурга Александра Бельского

Бельский заявил, что Петербургу не помешало бы появление еще одного профессионального футбольного клуба

Фото: Telegram-канал спикера Заксобрания Петербурга Александра Бельского

По его словам, сейчас в городе выступают несколько профессиональных мужских команд — «Зенит» и «Зенит-2», «Динамо-СПб» и «Звезда». Появление нового клуба, считает господин Бельский, могло бы усилить конкуренцию и создать дополнительные возможности для выпускников спортивных школ.

«На данный момент в структуре города несколько профессиональных мужских футбольных клубов: "Зенит" и "Зенит-2", "Динамо-СПб", "Звезда". Дополнительная конкуренция Петербургу точно не повредит: она дает больше возможностей выпускникам наших спортивных школ и повышает общий уровень городского футбола»,— сказал Александр Бельский.

При этом он отметил, что для создания нового профессионального клуба, в том числе на уровне Второй лиги, необходимы устойчивое финансирование и соответствующая инфраструктура.

«Важно понимать, что профессиональный клуб - это прежде всего устойчивое финансирование, инфраструктура и долгосрочная спортивная стратегия. Без этих трех составляющих начинать такой проект бессмысленно. Реалистичным стартом могла бы стать Вторая лига Б (ФНЛ-2) или дивизион А Второй лиги. Средний бюджет клуба уровня ФНЛ-1 уже составляет около 500 миллионов рублей, а это очень немалая цифра для большинства команд»,— добавил господин Бельский.

Матвей Николаев

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