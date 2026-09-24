Бельский назвал условия для создания нового профессионального футбольного клуба в Петербурге

Санкт-Петербургу не помешало бы появление еще одного профессионального футбольного клуба. Об этом заявил вице-президент Российского футбольного союза и президент Федерации футбола города Александр Бельский, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бельский заявил, что Петербургу не помешало бы появление еще одного профессионального футбольного клуба

Фото: Telegram-канал спикера Заксобрания Петербурга Александра Бельского Бельский заявил, что Петербургу не помешало бы появление еще одного профессионального футбольного клуба

Фото: Telegram-канал спикера Заксобрания Петербурга Александра Бельского

По его словам, сейчас в городе выступают несколько профессиональных мужских команд — «Зенит» и «Зенит-2», «Динамо-СПб» и «Звезда». Появление нового клуба, считает господин Бельский, могло бы усилить конкуренцию и создать дополнительные возможности для выпускников спортивных школ.

«На данный момент в структуре города несколько профессиональных мужских футбольных клубов: "Зенит" и "Зенит-2", "Динамо-СПб", "Звезда". Дополнительная конкуренция Петербургу точно не повредит: она дает больше возможностей выпускникам наших спортивных школ и повышает общий уровень городского футбола»,— сказал Александр Бельский.

При этом он отметил, что для создания нового профессионального клуба, в том числе на уровне Второй лиги, необходимы устойчивое финансирование и соответствующая инфраструктура.

«Важно понимать, что профессиональный клуб - это прежде всего устойчивое финансирование, инфраструктура и долгосрочная спортивная стратегия. Без этих трех составляющих начинать такой проект бессмысленно. Реалистичным стартом могла бы стать Вторая лига Б (ФНЛ-2) или дивизион А Второй лиги. Средний бюджет клуба уровня ФНЛ-1 уже составляет около 500 миллионов рублей, а это очень немалая цифра для большинства команд»,— добавил господин Бельский.

Матвей Николаев