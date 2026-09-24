С 1 октября в Петербурге изменятся условия семейной ипотеки в зависимости от числа детей

С 1 октября 2026 года в России изменятся условия программы «Семейная ипотека». Размер льготного кредита и процентная ставка будут зависеть от количества детей в семье. Для Санкт-Петербурга и Ленинградской области ставки составят от 4% до 12%, следует из официального сообщения Минфина России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Семейную ипотеку привяжут к числу детей: ставки в Петербурге составят от 4% до 12%

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Семейную ипотеку привяжут к числу детей: ставки в Петербурге составят от 4% до 12%

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Для семей с пятью и более детьми, в которых хотя бы один ребенок младше семи лет на момент заключения договора, ставка составит 4% годовых, а максимальная сумма кредита — 18 млн рублей. Для семей с четырьмя детьми условия предусматривают ставку 6% и лимит 18 млн рублей.

Семьи с тремя детьми смогут оформить кредит под 8% годовых на сумму до 18 млн рублей. Для семей с двумя детьми ставка составит 10%, максимальная сумма кредита — 15 млн рублей. Семьям с одним ребенком младше семи лет кредит будут выдавать под 12% годовых, а максимальная сумма составит 12 млн рублей.

При этом ставка по семейной ипотеке на строительство частного дома или его завершение, а также на покупку земельного участка с последующим строительством жилья останется на уровне 6% годовых независимо от количества детей и региона проживания.

С 1 октября также изменится срок действия льготной ставки. Максимальный период субсидирования кредита ограничат 15 годами. После этого ставка фактически будет соответствовать рыночным условиям.

По данным Объединенного кредитного бюро, средний срок ипотечного кредита в России в августе 2026 года составлял 272 месяца, или 22 года и 8 месяцев.

Матвей Николаев