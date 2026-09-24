В Петербурге задержали школьницу после поджога АЗС

В Санкт-Петербурге задержали школьницу, которую подозревают в поджоге станции самообслуживания на Парашютной улице, 81, сообщила «Фонтанка». По данным издания, вечером 23 сентября девушка бросила бутылку с растворителем в сторону оборудования АЗС.

Инцидент произошел около 22:00. После поджога на место прибыли экстренные службы. До полуночи сотрудники Госавтоинспекции обнаружили и задержали подростка на Дороге в Каменку в Парголово.

По данным издания, школьница рассказала правоохранителям, что ранее познакомилась с молодым человеком через чат-бот «Дайвинчик» в Telegram. После этого с ней начали связываться неизвестные и, по ее словам, угрожать ей и ее семье, после чего потребовали совершить поджог.

Как уточняет издание, уголовное дело в отношении подростка пока не возбуждено. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Карина Дроздецкая