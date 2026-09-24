Мурманский беспилотный катер прошел 300 км с грузом за Полярным кругом

В Мурманской области безэкипажный катер прошел около 300 км от Териберки до Островного и доставил жителям лекарства, посылки и другие товары, сообщил губернатор Андрей Чибис. По его словам, переход стал первым в мире безэкипажным морским рейсом с грузом на борту за Полярным кругом.

Катер проекта «Герои Тумана» разработала мурманская НПК «Прогресс». Во время рейса маршрут и навигацию корректировали с помощью искусственного интеллекта, рассказал господин Чибис.

Власти Мурманской области планируют использовать морские беспилотники для доставки грузов в отдаленные населенные пункты. По словам губернатора, такие суда не должны заменить пассажирские перевозки, но могут снизить расходы на логистику.

В начале сентября катер «Герои Тумана» уже проходил автономные испытания в Баренцевом море. Тогда он прошел 169 км по маршруту Лиинахамари — Ура-Губа; задачей экспедиции была, в частности, проверка автономного хода перед переходом с грузом в Островной.

Карина Дроздецкая