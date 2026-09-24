В Петербурге на продажу выставили почти 50-летний вагон метро

Петербургский метрополитен выставил на продажу промежуточный вагон модели ЕМ, выпущенный в 1977 году. Именно составы этой серии эксплуатировались на Кировско-Выборгской линии, где их заменили на современные поезда «Балтийцы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Старый вагон ЕМ петербургского метро продают за 1,6 млн рублей

Фото: historystationspb.ru. Старый вагон ЕМ петербургского метро продают за 1,6 млн рублей

Фото: historystationspb.ru.

Уведомление о продаже вагона ЕМ 81-501 опубликовано в сентябре на площадке РТС-тендер. Начальная цена лота составляет 1,6 млн рублей.

За почти 50 лет эксплуатации вагон, судя по указанным характеристикам, прошел более 6,5 млн км. Передача покупателю будет осуществляться на территории электродепо «Автово».

После завершения эксплуатации на Кировско-Выборгской линии этот вагон успел принять участие в обкатке первого участка коричневой линии между станциями «Путиловская» и «Юго-Западная».

Матвей Николаев