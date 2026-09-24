Двоих жителей Петербурга приговорили к 13 годам за госизмену

Санкт-Петербургский городской суд приговорил Оксану Ронжес и Артема Сахарова к 13 годам лишения свободы каждого по делу о государственной измене, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. По версии суда, в январе 2024 года они связались через мессенджер с сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины, который предложил помочь им выехать в Украину в обмен на выполнение заданий против безопасности России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мужчине и женщине предложили выехать в Украину в обмен на выполнение заданий против безопасности России

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Мужчине и женщине предложили выехать в Украину в обмен на выполнение заданий против безопасности России

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным суда, фигуранты получили деньги, приобрели новый телефон и SIM-карту, установили мессенджер Signal и начали выполнять поручения.

В частности, они сфотографировали опору линии электропередачи в Петербурге, проверили работу одного из центров и автомобиль его председателя. Также Ронжес и Сахаров ездили в Мурманскую область, где фотографировали местность и измеряли уровень интернет-сигнала рядом с военным аэродромом. Кроме того, они пытались установить местонахождение конкретной женщины и ее автомобиля. От задания по перевозке беспилотника, согласно материалам суда, фигуранты отказались.

При попытке выехать из России в Казахстан их задержали сотрудники ФСБ в Саратовской области. Ронжес назначили 13 лет в исправительной колонии общего режима, Сахарову — такой же срок в колонии строгого режима.

Суд также постановил конфисковать 343,7 тыс. руб., полученных фигурантами, их телефоны и автомобиль Сахарова.

Карина Дроздецкая