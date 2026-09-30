А ну-ка вспять

Журналист, музыкальный энтузиаст и лицо культовой «Солянки» Игорь Компаниец — о том, как отдельные предметы прошлого помогают лучше формировать настоящее.

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Начнем с главного. С Москвы. Обычная сегодня зарисовка с Покровки и любой другой центральной тропы: по мостовой передвигаются пары, которые слушают две музыки в четырех проводных наушниках. Очень возможно, что звук исходит из кассетных плееров. Им навстречу идет человек, делающий снимки на пленочную фотокамеру. В кофейне, где пересекутся их пути, крутят винил, а слушатели ощущают в этом первичный приток элитарности. На вечеринке станут фотографировать не телефоном, а цифровой мыльницей с объективом-пуговицей. А где-то неподалеку от клуба будет стоять фотобудка, в которой за несколько минут можно получить четыре физические фотографии.

И все это происходит в ЦАО, где у каждого человека в кармане находится устройство, способное одновременно заменить фотоаппарат, музыкальный центр, навигатор, библиотеку, банк, кинозал и почту. И все-таки все больше людей отдают предпочтение вещам, которые делают ровно то, от чего техника последних 20 лет старательно нас освобождала.

Жить тотально в цифре удобнее. Но люди снова покупают механические часы, а к ним — бумажный ежедневник. В метро нежные девушки читают коричневый бумажный том Кафки. И их явно больше, чем пять лет назад. Что уж говорить об актуальных «устаревших» наушниках.

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Никакой технологической необходимости покупать проводные «уши» нет. Они менее удобны, путаются, цепляются за одежду и требуют разъема. Просто они работают как знак, а их функция стала вторичной. На вопрос, почему, повзрослевшие представители поколения альфа говорят: «Проводные в центре не глушатся». Не надо подгонки фактов! Это вовсе не исключительно российская история. Проводные наушники появились в руках у американских и европейских модников и быстро превратились из предмета «у меня нет денег на беспроводные» в предмет «у меня есть деньги, но я хочу вот это». Такие точно есть у Беллы Хадид, Зои Кравиц, Кендалл Дженнер — а им положено пользоваться чем-нибудь передовым.

Теперь по винилу. В Москве в начале 2026-го Wildberries отчитался о росте оборота винила более чем на 65%. А средний покупатель пластинок, согласно исследованию Pult, за последние годы заметно помолодел: с 40–45 лет до 30–33. То есть нынешний покупатель все чаще не возвращает себе музыку юности — он впервые знакомится с предметом, который даже для его родителей был уходящей натурой.

Современная технологичность десятилетиями избавляла нас от всякого физического действия: не надо перематывать кассету, вставать, чтобы перевернуть пластинку, ждать проявки фотографий или заводить на утро будильник. Не надо вообще ничего! А потом выяснилось: человек хочет, чтобы иногда нужно было с чем-то возиться и делать что-нибудь руками,— он по всему этому соскучился.

Пластинку надо выудить из хрустящего конверта, сдуть пыль, положить на проигрыватель, опустить иглу, вслушаться в потрескивание — а потом, через 20 минут, встать и перевернуть. С точки зрения цивилизации XXI века это «излишний продакшен», бессмысленная последовательность действий. Но этим набором грамзапись нам и нравится. Хотя бы потому, что это: а) уютная мелкая моторика вокруг личного и коллекционного объекта; б) за эти 20 минут никто не вылезет из проигрывателя посередине песни и не предложит новый контекстный продукт для меломана вашего уровня.

Схожая ситуация и с фотографией. В России растет спрос на пленочные камеры — от Olympus и Yashica до советских «Зенитов». Но параллельно люди начали охотиться и за старыми цифровыми мыльницами Sony Cyber-shot, Canon PowerShot и, если я правильно запомнил имя агрегата моего друга-фотографа, Nikon Coolpix. Теперь человек берет устройство, которое фотографирует хуже его телефона.

Зачем? А затем, что оно не только снимает, но играет с впечатлениями: вспышка бьет прямо в глаз, а в углу готовой фотки может появиться расплывчатый палец. Экран маленький, смотреть на него с непривычки жутко неудобно. Да и фотографию никак не получится мгновенно отправить в нейросеть, попросив «чуть меньше уставшего мужчины и побольше жизни».

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Теперь по нарядам. В Японии (не только там, но под восходящим солнцем очень уж показательно) год от года набирает популярность культура reproduction wear — одежды, которая не просто «вдохновлена прошлым», а максимально точно воспроизводит старые вещи. Вплоть до конструкции швов, фурнитуры, ткани и способов производства. Warehouse, Fullcount, Samurai, Studio D’Artisan, The Real McCoy’s, Buzz Rickson’s — дорогие, реально классные бренды, которые могут потратить массу времени и денег на то, чтобы новая куртка выглядела так, словно ее только что сняли с плеча аризонского капрала образца 1944 года.

Эта мания хорошо заметна в актуальной стилизации униформы, ворквира и особенно в дениме. Теперь круто купить совершенно новые японские джинсы, изготовленные на старом ткацком станке, окрашенные в индиго и рассчитанные на то, что через несколько лет они будут выглядеть еще лучше, чем в день покупки. Во флагманском магазине Warehouse состаренные джинсы с потертостями — красивым естественным фейдом будут стоить дороже таких же, но совершенно новых. То есть японский покупатель буквально платит больше за то, что (как будто) кто-то другой уже несколько лет ходил в этой паре. На первый взгляд идиотизм, на второй — точная примета времени: ведь новые джинсы существуют только в качестве обещания. Вот они рядами висят в магазине на вешалке ровные, темно-синие, совершенно одинаковые, еще не знающие, что с ними случится. После первой стирки они станут немного другими, через год — еще другими, а через пять лет будут выглядеть так, как должны выглядеть идеальные джинсы. Хороший фейд — это уже история. Он показывает не то, какой вещь была задумана производителем,— ее настоящую жизнь. Вот здесь условный человек сидел, тут ходил, а здесь — засовывал телефон в задний карман. Здесь жизнь протерла ткань до другого цвета. Это антиретушь. Это кажется честным.

И все это пришло в масскульт почти одновременно. В закрытых мини-сообществах ценителей были востребованы и винил, и кассеты, и проводные наушники. Но чтобы все это плюс старые цифровые камеры, деним из Осаки, механические часы (гаджеты, кстати говоря, многие с руки снимают — перебор) и фотобудки да пошло в народ… Это уже здесь и сейчас.

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Может показаться, что это просто большой ретротренд. Да, но не только — мы живем во время глобальной сетки противоположных трендов, и вообще, возможно, дело чуть глубже. Мы устали не от цифрового мира как такового. Мы устали от мира, в котором все нужно бесконечно и постоянно прокачивать, обновлять, а теперь еще и отменять.

Мы не хотим обратно в 1987 год. Никто в здравом уме не требует очереди за колбасой или видеомагнитофон, который жует кассету. Мы просто выбираем из прошлого отдельные вещи, через которые возможен легкий и быстрый путь к замедлению. Хотя бы и во внешнем проявлении. Ну а внутренним с нами займутся психотерапевты и нейропрактики, предлагающие путь примерно туда же. Но уже за другие деньги и с несколько другим усилием.