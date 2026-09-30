Идеальная строгость

Российский бренд женской деловой одежды Mezzatorre представил коллекцию деловых костюмов со строгим силуэтом. Каждая модель выпускается в трех ростовках — бренд отказывается от практики, когда покупательнице приходится дополнительно подшивать брюки или рукава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Деловой костюм из новой коллекции бренда Mezzatorre

Фото: Mezzatorre Деловой костюм из новой коллекции бренда Mezzatorre

Фото: Mezzatorre

В коллекции использованы ткани класса премиум, отдельное внимание уделено посадке и линии талии. Mezzatorre, специализирующийся на современном крое женской деловой одежды с акцентом на качество материалов и проработку деталей, ориентируется на дам, которые ценят время и стиль.

В контексте трендов

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одежда из новой капсульной коллекции бренда Caterina Leman

Фото: Caterina Leman Одежда из новой капсульной коллекции бренда Caterina Leman

Фото: Caterina Leman

Европейский бренд женской одежды Caterina Leman представил первые капсулы коллекции осень-зима 2026/27. В фокусе — респектабельный стиль в контексте последних мировых трендов. Каждая капсула представляет широкую ассортиментную группу, от верхней одежды до базовых топов, что дает отличные возможности для новых сочетаний.

Главный цвет — «какао-пудра», объявленный модной платформой WGSN одним из ключевых трендов предстоящего сезона. В коллекцию также вошли изделия разных оттенков коричневого, удачно разбавленные нотками имбиря и акцентами глубокого черного.

Что касается материалов, то главным мотивом остается кружево, которое на протяжении нескольких сезонов неизменно доминирует на мировых подиумах. Интересным дополнением стала уникальная клетчатая ткань деворе, дополнительно отделанная кружевом с изнаночной стороны. Использовались и другие материалы с выразительной фактурой: твид с пайетками, вареная шерсть, атласная вискоза. Клетчатая капсула выполнена в природных тонах: оливково-зеленом, хаки, песочном, карамельном — на контрасте с черным и коричневым, ее изюминка — асимметричный крой юбок и отделка бахромой.

Отдельная капсула посвящена итальянскому стилю: здесь в главной роли приталенные силуэты костюмов, розы и мелкий горошек на шелковистом шифоне, акцентные оттенки королевского синего и винного красного.

В духе Тосканы

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сумка из новой коллекции ABOVE бренда Cuoieria Fiorentina

Фото: Cuoieria Fiorentina Сумка из новой коллекции ABOVE бренда Cuoieria Fiorentina

Фото: Cuoieria Fiorentina

Флорентийский бренд аксессуаров Cuoieria Fiorentina, работающий в Реджелло (Тоскана), представил новую коллекцию сумок ABOVE сезона осень-зима 2026/27. Для бренда понятие Made in Italy — не просто указание происхождения, а часть культурного кода: создание аксессуаров здесь рассматривают как интеллектуальный процесс, в котором соединяются наследие и современный дизайн, где правит бал понимание формы.

Источником вдохновения для новой коллекции стал образ парящего над городом пентхауса — пространства, где плавные линии, округлые формы и теплые органичные фактуры стирают границу между интерьером и внешним миром. Новый сезон здесь воспринимается не как время холода, а как пространство света и тишины. Сумки коллекции ABOVE поддерживают сдержанную элегантность — она не заявляет о себе напрямую, а ощущается через форму, материал и детали отделки.

На выход

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Босоножки из новой капсульной коллекции бренда MVST

Фото: MVST Босоножки из новой капсульной коллекции бренда MVST

Фото: MVST

MVST представил капсульную коллекцию обуви, созданную совместно с итальянским домом Rene Caovilla. Сезон осень-зима 2026/27 стал первым для этой коллаборации.

История Rene Caovilla началась в 1934 году, когда Эдоардо Каовилла основал в Венеции семейную обувную мастерскую. Мировую известность бренду принес его сын, дизайнер Рене Каовилла. Создавая обувь, он черпал вдохновение в мозаиках собора Сан-Марко и венецианских хрустальных люстрах.

Каждая пара из новой капсульной коллекции производится в Италии преимущественно вручную, из материалов высочайшего качества. Фирменная деталь обуви — подошва с напылением «звездная пыль», которое создает эффект мерцания при ходьбе.

В коллекцию вошли слингбэки Braid из бордового бархата и черного атласа, украшенные кристаллами, босоножки Becky с сетчатыми вставками, босоножки Braid с асимметричными ремешками в черном и кремовом цветах, а также модель Dania со змеиным мотивом и ремешками, инкрустированными вручную. Завершает коллекцию модель Lindsey Margot с меховой вставкой и спиралевидным ремешком, обвивающим щиколотку.

Коллекция уже представлена в ЦУМе, ДЛТ, бутиках MVST и на сайте tsum.ru.

Мягкая зима

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обувь из новой коллекции Gentle Winter от бренда Doucal’s

Фото: Doucal’s Обувь из новой коллекции Gentle Winter от бренда Doucal’s

Фото: Doucal’s

Итальянский бренд обуви Doucal’s представил коллекцию осень-зима 2026/27 — Gentle Winter («Мягкая зима») на создание которой дизайнеров вдохновил образ зимы, прожитой с внутренней глубиной, нежностью и мягкостью. Изделия коллекции будут особенно уместны, когда хочется расслабленной, но безупречной элегантности в городских буднях, где множество ежедневных дел чередуется с моментами, посвященными заботе о себе. Обувь рассчитана на повседневное использование, но легко вписывается и в более изысканный контекст — деловые встречи или вечерние выходы в свет. Каждое изделие разработано и выполнено так, чтобы дарить владельцу ощущение роскоши: за это отвечают мягкость материалов, цветовая палитра и отделка, раскрывающая пристальное портновское внимание к деталям. Цветовая палитра коллекции продиктована гаммой мягкой зимы: успокаивающие тона, приглушенные оттенки, ассоциирующиеся с подсвеченными солнцем снегом и льдом, и землистые цвета, отсылающие к теплу внутренних пространств. Отборные материалы создают ощущение тепла и легкости, а сбалансированные современные силуэты подчеркивают естественность движений и комфорт.

Индонезийские сказки

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экспедиционные круизы Asia Pacific от компании Swan Hellenic позволят посетить самые причудливые острова Индонезии

Фото: пресс-служба «Swan Hellenic» Экспедиционные круизы Asia Pacific от компании Swan Hellenic позволят посетить самые причудливые острова Индонезии

Фото: пресс-служба «Swan Hellenic»

Круизная компания Swan Hellenic открыла продажи экспедиционных круизов Asia Pacific на 2027 год. Флагманами сезона станут два маршрута по Индонезии: в Западное Папуа и на архипелаг Раджа-Ампат — регионы с самым высоким биоразнообразием на планете, к удаленным островам архипелага можно добраться только по морю. 16 апреля и 18 мая гости отправятся из индонезийского Соронга на борту пятизвездной экспедиционной мегаяхты SH Minerva на 10 и 11 ночей через залив Чендравасих и архипелаг Раджа-Ампат — две акватории Кораллового треугольника. Мегаяхта рассчитана на 152 гостя. На борту — каюты с панорамными окнами и балконами, ресторан высокой кухни и лаунжи, спа и тренажерный зал с сауной, бассейн-инфинити и смотровая площадка.

Ключевая точка обоих маршрутов — Кватисоре, одно из немногих мест в мире, где китовые акулы держатся у побережья круглый год. В программу также входят карстовые лабиринты залива Кабуи, смотровая площадка острова Пенему и остров Мисул с озером, где обитают безжалые пресноводные медузы.

Помимо Западного Папуа сезон Asia Pacific 2027 охватывает Новую Зеландию, острова Тихого океана, Папуа—Новую Гвинею, Филиппины и Японию — маршрутами продолжительностью от 10 до 13 ночей.

В благородной стилистике

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды санатория «Истокъ»

Фото: пресс-служба «Истокъ» Виды санатория «Истокъ»

Фото: пресс-служба «Истокъ»

В октябре санаторий «Истокъ» в Ессентуках будет отмечать 25-летие. За четверть века здравница приняла более 50 тыс. гостей и стала одним из заметных санаториев премиум-класса в Кавказских Минеральных Водах, сохранив при этом главное наследие курортов — традиции лечения и отдыха «на водах», сложившиеся в Ессентуках еще в XIX веке.

Санаторий располагается в историческом дореволюционном здании, где в 2000 году была проведена капитальная реновация с восстановлением фасада, после которой «Истокъ» открылся заново — уже как здравница премиум-класса с современной лечебной базой и пятизвездным сервисом. Сегодня санаторий предлагает 11 оздоровительных программ продолжительностью от семи дней до трех недель, в основе которых минеральная вода «Ессентуки №4», «Ессентуки №17» и «Новая»; питьевые курсы назначаются врачами индивидуально. Основные направления — программы по лечению заболеваний органов пищеварения и нарушения обмена веществ, восстановлению двигательной активности и снижению стресса, а для короткого пребывания предусмотрена программа «Оздоровление», доступная даже тем, кто приехал всего на один день. Классическая медицина здесь сочетается с бальнео-, климато- и грязелечением, лечебным массажем, прогулками по терренкурам и антиэйдж-терапией.

Бархатный сезон на водах

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Компания «Водоходъ» объявила о начале осеннего сезона на своих теплоходах

Фото: предоставлено пресс-службой «ВодоходЪ» Компания «Водоходъ» объявила о начале осеннего сезона на своих теплоходах

Фото: предоставлено пресс-службой «ВодоходЪ»

В сентябре компания «Водоходъ» объявила о начале осеннего сезона: на теплоходах появились соответствующий времени года декор и теплые пледы, по судовому радио запустили осенний плейлист, в программу круизов включили камерные концерты при свечах и творческие мастер-классы по изготовлению «теплых» сувениров, гостям стали подавать ароматный глинтвейн, а в ресторанах ввели сезонное меню в рамках гастрономической концепции «Родные берега».

Для бронирования доступны более 600 осенних путешествий разной продолжительности, среди которых круиз выходного дня на Валаам из Санкт-Петербурга, недельное путешествие между двух столиц, города Золотого кольца за пять дней, двухнедельная поездка в Пермский край, круиз в Ростов-на-Дону, экспедиция по Енисею. Путешествовать можно будет до конца ноября.

Завершающий рейс навигации пройдет с 23 по 25 ноября на флагманском теплоходе «Мустай Карим». На осенние круизы уже продано более 23 тыс. путевок.

Новая формула информации

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Обновленные стойки Городского туристско-информационного бюро в аэропорту Пулково Фото: СПб ГБУ ГТИБ Обновленные стойки Городского туристско-информационного бюро в аэропорту Пулково Фото: СПб ГБУ ГТИБ Следующая фотография 1 / 2 Обновленные стойки Городского туристско-информационного бюро в аэропорту Пулково Фото: СПб ГБУ ГТИБ Обновленные стойки Городского туристско-информационного бюро в аэропорту Пулково Фото: СПб ГБУ ГТИБ

Накануне Всемирного дня туризма, который отмечается 27 сентября, в аэропорту Пулково открылись обновленные стойки Городского туристско-информационного бюро. Они расположены в зонах прибытия внутренних и международных рейсов. Специалисты инфостоек Городского туристско-информационного бюро более 15 лет помогают гостям и жителям Петербурга составлять экскурсионные маршруты, рассказывают о городских событиях и работе общественного транспорта. Здесь можно бесплатно получить карты, путеводители на разных языках и буклеты с маршрутами для самостоятельных прогулок. С июня 2025 года на стойках также выдают банковские карты «Мир» иностранным туристам. «Аэропорт — первая точка личного знакомства многих гостей с Петербургом. Поэтому особенно важно, чтобы уже по прилете пассажиры получили высокий уровень сервиса и необходимую информацию»,— отметил Леонид Сергеев, генеральный директор «Воздушных ворот Северной столицы», управляющей компании аэропорта.

Для удобства пассажиров в Пулково действует система сопровождения по терминалу на основе искусственного интеллекта, которая помогает сократить время ожидания на разных этапах. Онлайн-ассистент позволяет следить за статусом рейса.

В 2025 году услугами 13 городских инфоцентров воспользовались около 300 тыс. человек, в том числе почти 40 тыс. иностранных туристов. За год посетителям выдали более 110 тыс. карт, путеводителей и других печатных материалов. «Мы уверены, что открытие современных и удобных инфостоек в аэропорту Пулково станет важным шагом в развитии туристической инфраструктуры города и позволит увеличить эти показатели»,— подчеркнула генеральный директор Городского туристско-информационного бюро Яна Макшина.

Сотрудники таких пунктов регулярно проходят обучение: знакомятся с новыми достопримечательностями и туристическими продуктами, совершенствуют навыки общения с посетителями и учатся урегулировать конфликтные ситуации.