Ответ на цифровые вызовы

Согласитесь, мир устал от идеальной (читай — ненастоящей) картинки, которую он постоянно видит в интернете. Наигранные эмоции инфлюенсеров, ретушь, ИИ, а также не встречающиеся в жизни пропорции и виды — все это довольно быстро утомило нас. Ответом на цифровые вызовы оказался на первый взгляд неожиданный, но уже отчетливо сформировавшийся тренд: возвращение аналоговости. Придя домой, не брать в руки телефон с бесконечной лентой, а вместо этого поставить любимую пластинку на проигрывателе и наконец выдохнуть — в мире, где доступно абсолютно все, такие моменты и кажутся самыми ценными.

Фото: из личного архива Ильи Петрука

Поэтому мы решили поговорить об осязаемых радостях жизни. Например, о возвращении аналоговых музыкальных носителей (пластинки и кассеты) и пленочных фотоаппаратов, так популярных сегодня на вечеринках. О книжных клубах и том, что даже перформативное чтение лучше, чем его отсутствие. Или о блокнотах, куда хорошей ручкой хочется записать свои мысли, идеи и переживания,— ведение дневников, «джорналинг», тоже стало трендом, причем вполне терапевтическим.

Возможно, это прозвучит слишком высокопарно, но я уверен: мы сделали все не зря, если хотя бы у одного человека, прочитавшего этот номер, получится замедлиться: закрыть глаза, нажать на «плей» и услышать привет со своей радиоволны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блокноты снова в строю

Фото: iStock Блокноты снова в строю

Фото: iStock

Разумеется, замедлившись, мы не забыли и о других осенних трендах — модных. Актуальные силуэты, модели, цвета нарядов, обуви и аксессуаров — на страницах сентябрьского «Коммерсантъ. Стиль».