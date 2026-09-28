«Маркетплейс становится частью модной экосистемы»

Современный человек привык к торговым платформам. Многие потребители формируют свой повседневный гардероб исключительно на основе покупок на маркетплейсах, но теперь их создатели поставили перед собой более амбициозную задачу — угодить взыскательной аудитории премиума. Доверит ли она свое внимание и деньги новой для себя площадке — рассказывает руководитель коммерческого развития проекта «WB Бренды» Элина Девятова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Wildberries Фото: Пресс-служба Wildberries

Еще несколько лет назад присутствие премиального бренда на маркетплейсе воспринималось как компромисс. Для этой категории товаров особенно важны контроль над дистрибуцией, ценой, визуальной средой — то есть именно те параметры, которыми значительно проще управлять в собственном бутике или интернет-магазине. Однако модель потребления изменилась: онлайн перестал быть для премиального сегмента исключительно каналом финальной продажи и становится полноценной частью пути при совершении покупки.

Это важный сдвиг для отрасли. Покупатель реже разделяет каналы на «место для дорогих покупок» и «место для повседневных». Он может познакомиться с брендом в социальных сетях, посмотреть коллекцию на маркетплейсе, примерить вещь в офлайн-магазине и затем купить ее онлайн. Такая многоканальность стала новым этапом развития премиального и люксового сегмента как на цифровых платформах, так и во всей отрасли.

Маркетплейсы уже давно решили задачу доступности ассортимента для массового сегмента. В премиальном сегменте этого недостаточно. Здесь ключевыми становятся доверие к происхождению товара, качество представления бренда, предсказуемость сервиса и возможность отделить официальное предложение от остального ассортимента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Элина Девятова

Фото: Пресс-служба Wildberries Элина Девятова

Фото: Пресс-служба Wildberries

На платформе Wildberries эту задачу решает раздел «WB Бренды», где представлены товары российских и международных производителей, а также ассортимент мультибрендовых магазинов. Товары получают специальную отметку «Оригинал», а для включения в раздел действуют отдельные принципы отбора. В разделе сейчас представлено более 1,7 тыс. брендов, причем около четверти присоединились с начала 2026 года.

Параллельно меняется и поведение покупателей. В fashion-категориях электронной коммерции растет интерес к поиску товаров конкретных брендов: покупатели приходят на платформу не только за определенной категорией или товаром, но и целенаправленно ищут понравившиеся марки. Одновременно с ростом доверия к онлайн-покупкам увеличивается средний чек: пользователи все чаще выбирают товары премиального и люксового сегментов. Интересно, что оборот отечественной одежды и обуви (стоимостью от 30 тыс. руб. за артикул) показывает значительно более высокие темпы роста, чем импортной.

При этом интерес аудитории к модным брендам не ограничивается непосредственно покупкой. По данным опроса Wildberries, значительная часть аудитории использует онлайн-платформы и как источник модного контента: 45% интересуются обзорами качества, 44% — новинками и трендами, 43% — подборками образов. Материалы о сезонном гардеробе интересуют 29% опрошенных пользователей, а обзоры брендов и советы стилистов — по 26%.

Таким образом, маркетплейс становится для fashion-аудитории не только торговой площадкой, но и частью модной экосистемы— пространством, где пользователь может одновременно узнавать о брендах, изучать ассортимент, следить за трендами и совершать покупку