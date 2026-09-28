Миссия моды — международный диалог

Российская столица в четвертый раз принимает лидеров мировой модной индустрии — с 28 по 30 сентября дизайнеры, байеры, ритейлеры, предприниматели и инвесторы встречаются на форуме моды BRICS+ Fashion Summit. Страны—участницы БРИКС и государства Глобального Юга, которые объединяют схожие вызовы и экономический контекст, обсудят перспективы отрасли, оказавшейся в эпицентре глобальных социальных, экономических и технологических трансформаций.

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Традиции и современность

В далеких нулевых, когда казалось, что мода стала абсолютно космополитичной, enfant terrible российской моды Денис Симачев вдруг надел на моделей шапки-ушанки и предложил московской богеме полюбить хохлому. Тогда идея выглядела совершенно бунтарской, хотя что может быть естественнее для моды, чем исследование культурного кода страны, в которой она бытует? Ныне российская модная индустрия вернула в повестку не только гжель и хохлому, но и многие другие национальные мотивы. И оказалось, что потребителю это интересно, а потенциальный рынок не ограничивается ни регионом, где возник бренд, ни даже целой страной.

Первый Саммит моды БРИКС+ (BRICS+ Fashion Summit), организованный Фондом моды при поддержке Правительства Москвы, состоялся в 2023 году. Наряду с другими вопросами в его повестке было сохранение и влияние культурного наследия на современный дизайн. После прошедшей в 2022 году Московской недели моды, собравшей рекордные 1,6 млн посетителей, саммит стал событием в нужное время и в нужном месте. Первый саммит собрал в Москве участников из 62 стран, в показах приняли участие дизайнеры из 12 стран, в шоуруме были представлены 130 брендов из 20 стран, в деловой части программы на 45 сессиях выступили более 200 спикеров — как российских, так и зарубежных.

Мосты, а не барьеры

Первый BRICS+ Fashion Summit стал площадкой для сотрудничества, партнерства и диалога стран со стремительно растущими рынками, находящимися за пределами традиционных «старых центров» мировой моды, но все сильнее влияющих на нее. Необходимость создания системы, которая включала бы одновременно «старые» и «новые» центры моды,— основные идеи форума, которые сегодня как нельзя более актуальны как для входящих в содружество BRICS+ стран, так и для всех игроков fashion-рынка в целом.

Первый форум, прошедший в России, стал свидетельством того, как меняется мода и как она выстраивает новые стратегии. Страны Глобального Юга и Россия развивают культурные коды и устанавливают новые связи — как между собой, так с традиционными флагманами модной индустрии, которые, несмотря на внешнюю конъюнктуру, были представлены на всех прошедших форумах. И мода выступает здесь как форма диалога и одна из разновидностей культурной дипломатии, посредством которой «строятся мосты, а не барьеры», как отмечал министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры столицы Алексей Фурсин.

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Алексей Фурсин, министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы: Мода сегодня — это не только одна из ведущих творческих индустрий, но и пространство для международного диалога. Через культурные коды, отраженные в одежде и аксессуарах, страны знакомят друг друга со своими традициями, находят точки соприкосновения и создают новые возможности для сотрудничества.

Рабочие решения

BRICS+ Fashion Summit не только крупнейший мировой форум для стран с быстрорастущими экономиками, но и самое масштабное событие в мире моды, которое проходит в России. На форуме этого года участники обсудят изменение макроэкономических условий, трансформации потребительского поведения, применение искусственного интеллекта в дизайне и производстве, дискуссии также будут посвящены инструментам масштабирования брендов и выходам на международные рынки.

На сессиях ждут дизайнеров и представителей брендов, маркетологов и ритейлеров, производителей и инвесторов. Приведут ли эти встречи к конкретным решениям? Исходя из опыта трех предыдущих саммитов, можно с уверенностью утверждать, что это будут результаты, которые окажут важное влияние как на модную индустрию в целом, так и на отдельных ее участников.

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Итогом BRICS+ Fashion Summit, состоявшегося в 2024 году, стала декларация о создании федерации BRICS+ International Fashion Federation, подписанная представителями более 50 стран. Главы профильных ассоциаций и учебных заведений, организаторы недель моды из России, Индии, ЮАР, Эквадора, Кении, Малайзии и других стран договорились совместно выполнять поставленные задачи: от развития партнерских связей и запуска совместных проектов до поддержки культурного наследия стран-партнеров и помощи молодым дизайнерам в выходе на глобальные рынки. Форум 2025 года создал рабочие механизмы для сотрудничества, налаживания контактов, продвижения брендов и создания новой модели децентрализованной модной экосистемы. Молодые российские дизайнеры получили приглашения из Индии, Эфиопии, Туниса, ЮАР, Китая и стран Латинской Америки. Красноярский дизайнер Дарья Киприянова представила свою коллекцию на Hub of Africa Fashion Week в Аддис-Абебе, ключевом модном событии африканского континента. Основательница якутского бренда ZA_ZA Александра Корякина не только стала единственным российским дизайнером на Lakme Fashion Week X FDCI Недели моды в Мумбае, но и начала сотрудничество с индийской сетью мультибрендовых бутиков Aura, а также появилась на страницах журнала Elle India.

В Москве, в свою очередь, в рамках саммита и Московской недели моды проходили показы как молодых, так и состоявшихся модельеров. Дважды свои коллекции представлял один из самых успешных дизайнеров ЮАР — Дэвид Тлейли, создатель дома высокой моды и самого дорогого свадебного платья Египта Хани Эль-Бехайри демонстрировал на подиуме свою фирменную роскошь и невероятные, вдохновленные культурой Древнего Египта акценты. Арзу Капрол, чье имя опровергает любые рассуждения о том, что в Турции нет высокой моды, показывала коллекцию, в которой тема будущего соединилась с турецким колоритом, а авангардный бразилец Маяри Хубини с брендом Artemisi представлял модели, которые в результате соединения высоких технологий и ручного мастерства становятся настоящими арт-объектами.

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Универсальный язык

Притом что в центре события стоит модная индустрия, BRICS+ Fashion Summit затрагивает одновременно множество напрямую или опосредованно связанных с ней областей. Мода — универсальный язык, на котором говорят о себе и своей идентичности, важнейшая часть креативной экономики, истории и культуры. Форум дает возможность не просто увидеть коллекции и показы, он позволяет проследить пути развития индустрии, влиять на них, создавая связи и практические решения, которые будут работать в новом экономическом и культурном пространстве. Кроме бизнес-задач и стратегических для отрасли вопросов, важнейшей частью и целью BRICS+ Fashion Summit остается культурная дипломатия. Россия стала организатором пространства, где все страны могут говорить на равных и по-настоящему узнавать друг друга. Культурная программа BRICS+ Fashion Summit следует этой цели наравне с деловой частью, а иногда даже более.

Ольга Михайловская, куратор выставок «Наследие» и «Родные мотивы»: Интерес к национальному коду — это общемировой тренд, вылившийся из реакции на глобализацию.

Уникальное событие для сообщества BRICS+

Множество участников форума, впервые оказавшись в России, признаются в том, что открыли для себя как современную российскую моду, так и национальные ремесла. О российских гостях форума можно сказать то же самое, но с другой стороны, они знакомятся с невероятным количеством культур и традиций, отраженных в моде и дизайне народов мира. Центральным событием саммита 2024 года стала выставка «Наследие», посвященная одной из основных его идей: национальные культурные коды — это та самая общая ценность, с помощью которой мода может развиться в мультикультурную систему. В экспозицию «Наследия» вошли более 150 образов от 50 дизайнеров из 47 стран, многие экспонаты были созданы специально для выставки. Дизайнеры из Азии, Африки, Латинской Америки представляли современные модели одежды, обуви и украшения с национальными элементами, традиционными орнаментами и деталями. Где-то ремесла и ручная работа были использованы так же, как и много веков назад, а где-то были переосмыслены в современном ключе. Но в каждом экспонате ощущались история, культура и традиции страны, которую она представляла.

Если «Наследие» говорило о многообразии культурных кодов, то состоявшаяся в 2025 году выставка «Родные мотивы» сосредоточилась на России и ее традициях. В ней приняли участие 20 дизайнеров со всей страны: от Якутии до Кабардино-Балкарии, было представлено более 70 моделей, как вновь созданных, так и музейных экспонатов — подлинных народных костюмов из частных собраний. Выставка, идеей которой было показать диалог традиций и современности, показала Россию такой, какой она является на самом деле,— многонациональной страной с огромной историей, в которую вплетаются десятки самобытных культур.

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В терминах культурной дипломатии BRICS+ Fashion Summit сегодня является уникальным мировым событием. Встать с ним в один ряд может кинофестиваль стран БРИКС, проходящий с 2016 года, идею которого предложил Нарендра Моди на саммите БРИКС в Уфе в 2015 году. Россия принимала у себя фестиваль в 2020 и 2024 годах, другими принимающими сторонами побывали Индия, Китай, Бразилия и ЮАР. В следующем, 2027 году Индия анонсировала первый кинофестиваль стран Глобального Юга Global South Film Festival. Его задачи будут схожи с целями московского форума моды: страны, чьи экономики оказывают все более сильное влияние на мировые процессы, в равной степени заинтересованы представлять миру свою культуру и креативный потенциал.

Вера Владимирова