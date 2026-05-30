В Адыгее к школам и вузам отремонтируют более 8 км дорог

В Республике Адыгея в 2026 году продолжится обновление дорожной инфраструктуры, ведущей к образовательным учреждениям. По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в нормативное состояние приведут шесть объектов региональной и муниципальной дорожной сети общей протяженностью 8,3 км, сообщили «Ъ-Кубань» в региональном министерстве строительства, транспорта и ЖКХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Часть работ уже завершена. В Гиагинском районе отремонтирован участок автодороги Кужорская — Сергиевское — Дондуковская, где расположена средняя школа №11 села Сергиевского. Также обновлено покрытие на отрезке трассы Суповский — Отрадный, обеспечивающей подъезд к средней школе № 9 и детскому саду поселка Отрадный.

В текущем году планируется обновить подъездную дорогу к железнодорожной станции Псекупс, по которой жители добираются к средней школе №5 хутора Псекупс.

Как отметил начальник отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений регионального «Автодора» Дмитрий Бороненко, развитие дорожной инфраструктуры рядом с социальными объектами остается одним из приоритетов реализации нацпроекта. По его словам, комплексный подход позволяет не только улучшать качество дорог, но и повышать безопасность и комфорт городской среды.

Модернизация дорожной сети продолжается и в Майкопе. В прошлом году в рамках плана 2026 года был отремонтирован участок улицы Гоголя от Краснооктябрьской до Пушкина, который обеспечивает транспортную доступность Майкопской гимназии №5, Майкопского государственного технологического университета и Адыгейского государственного университета.

В 2026 году в столице республики также обновили участок улицы Жуковского, ведущий к двум вузам и спортивной школе олимпийского резерва №2 имени В.С. Максимова. Кроме того, запланирован капитальный ремонт улицы Госпитальной на участке от улицы Крылова до улицы Пушкина, обеспечивающей подъезд к детскому саду.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Адыгее в 2026 году всего планируют обновить 47,9 км республиканских трасс. Работы будут реализованы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и охватят 19 объектов регионального значения в восьми муниципальных образованиях.

Анна Гречко