АКРА: налоговые поступления от Москвы в бюджет РФ выросли на 28% в 2025 году

Всего пять российских регионов дают половину всех налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ. Это Москва, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Московская область и Санкт-Петербург, фиксирует в своем обзоре рейтинговое агентство АКРА. На долю этих субъектов РФ в разные годы приходится от 48% до 50% всех доходов «общерегионального» бюджета. При этом в 2025 году динамика налоговых поступлений в бюджеты «пятерки» была разной.

Лидер с большим отрывом — Москва. На столицу пришлось 10,7 трлн руб. поступлений с ростом к предыдущему году сразу на 28% и долей в 23,6% в консолидированном бюджете РФ. Такие темпы роста Москве обеспечили рекордные прибыли финансового сектора, рост торговли и IT-сферы.

В отличие от банков, добывающие компании сырьевых ХМАО и ЯНАО на падении цен на нефть и укреплении рубля в прошлом году чувствовали себя заметно хуже. Это сказалось на бюджетах регионов. Налоговые сборы ХМАО составили 3,95 трлн руб. с падением на 22% и долей в общем бюджете в 8,7%. Показатели ЯНАО — 2,84 трлн руб. и минус 14% при доле в 6,3%.

У замыкающих «пятерку» регионов с более диверсифицированной, чем у северян, экономикой ситуация ровнее. Налоговые сборы в бюджет Московской области составили 2,71 трлн руб. с ростом на 22% и долей в 6%. У Санкт-Петербурга — 2,64 трлн руб. с увеличением на 10% и долей в консолидированном бюджете в 5,8%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Большие налоги не для всех».