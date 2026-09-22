NYT: Берлин хочет ограничить властям Саксонии-Анхальт доступ к секретным данным

Федеральные власти Германии хотят ограничить доступ к секретным документам для властей Саксонии-Анхальт, где на выборах победила ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По информации издания, речь идет о 1000-страничном документе, в котором прописан план действий немецкой армии на случай нападения России на страны Восточной Европы. Сейчас доступ к нему имеют власти всех 16 федеральных земель Германии. Берлин опасается, что «Альтернатива для Германии» передаст план Москве, если партия сможет сформировать правительство в Саксонии-Анхальт. Обеспокоенность высказывали и союзники Германии – Польша и некоторые скандинавские страны.

Собеседники NYT уточнили, что доступ руководства Саксонии-Анхальт хотят ограничить только к наиболее чувствительным данным. Среди них, как сообщили источники, сведения о российских операциях в Европе и данные о самой партии АдГ.

На земельных выборах в парламент Саксонии-Анхальт партия АдГ заняла первое место, получив 43,8% голосов. Сейчас руководство партии ведет переговоры о формировании правительства региона. АдГ планирует возглавить его к декабрю.