Главные новости к вечеру 22 сентября

Организаторы концертов Уэста в Петербурге пообещали вернуть деньги при отмене шоу

В Петербурге аренда однушек за год подешевела на 8,4%

«Единая Россия» победила в 20 округах на выборах в ЗакС Калининградской области

Генпрокуратура требует изъять у экс-главы «Центравтомагистрали» шесть квартир

К организатору концертов Канье Уэста в Петербурге подали новый иск

Сокуров объяснил, почему не выступил на Венецианской биеннале

В Петербурге осенью планируют призвать на срочную службу 2,4 тыс. человек

Главгосэкспертиза одобрила проект небоскреба «Лахта Центр 3» в Петербурге

Петербургский избирком утвердил итоги выборов в Заксобрание

Телеведущая Ксения Бородина подала в суд на блогера Веронику Степанову