Главные новости к вечеру 22 сентября
Организаторы концертов Уэста в Петербурге пообещали вернуть деньги при отмене шоу
В Петербурге аренда однушек за год подешевела на 8,4%
«Единая Россия» победила в 20 округах на выборах в ЗакС Калининградской области
Генпрокуратура требует изъять у экс-главы «Центравтомагистрали» шесть квартир
К организатору концертов Канье Уэста в Петербурге подали новый иск
Сокуров объяснил, почему не выступил на Венецианской биеннале
В Петербурге осенью планируют призвать на срочную службу 2,4 тыс. человек
Главгосэкспертиза одобрила проект небоскреба «Лахта Центр 3» в Петербурге
Петербургский избирком утвердил итоги выборов в Заксобрание
Телеведущая Ксения Бородина подала в суд на блогера Веронику Степанову