«Единая Россия» победила в 20 округах на выборах в ЗакС Калининградской области

Во всех 20 одномандатных округах на выборах депутатов Законодательного собрания Калининградской области победили кандидаты от «Единой России», сообщили в избирательной комиссии региона 22 сентября. Пять лет назад единороссы одержали победу в 19 округах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Явка на выборах в Калининградской области превысила 51%

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Явка на выборах в Калининградской области превысила 51%

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По единому округу на выборах в Заксобрание Калининградской области, согласно данным ГАС «Выборы» на 15:36 21 сентября, партия «Единая Россия» набрала 52,78% голосов. На втором месте КПРФ с 13,17%, а на третьем — «Новые люди» с результатом 11,61% голосов. ЛДПР поддержали 10,10% избирателей. Также в парламент проходит «Справедливая Россия», набравшая пока 5,22% голосов. По сравнению с 2021 годом единороссам удалось улучшить свой результат. Тогда у ЕР насчитали 38,95% бюллетеней.

На выборах в Государственную думу по двум округам, расположенным в Калининградской области, также победили кандидаты от «Единой России». В 99-м округе это советник губернатора Калининградской области Андрей Козлов, а в 100-м — действующий депутат Госдумы Марина Оргеева.

Явка на выборах в Калининградской области превысила 51%. По данным избирательной комиссии, в голосовании приняли участие 427,1 тысячи человек.

Константин Леньков