Главгосэкспертиза одобрила проект небоскреба «Лахта Центр 3» в Петербурге
Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект строительства небоскреба «Лахта Центр 3» в Приморском районе Санкт-Петербурга. Информация об этом размещена в Едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации.
В Петербурге одобрили проект строительства небоскреба «Лахта Центр 3»
Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ
Согласно данным реестра, заключение по проекту выдали 22 сентября. Застройщиком выступает АО «Синергия», техническим заказчиком — АО «Ренконс».
Соглашение о строительстве в Петербурге деловых комплексов «Лахта Центр 2» и «Лахта Центр 3» было подписано в 2024 году. Высота первого небоскреба должна превысить 700 метров, второго — 500 метров.
В мае власти Петербурга утвердили проект планировки территории с проектом межевания для будущих небоскребов.
Ранее в городе для штаб-квартиры «Газпрома» построили многофункциональный комплекс «Лахта Центр» высотой 462 метра.