Главгосэкспертиза одобрила проект небоскреба «Лахта Центр 3» в Петербурге

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект строительства небоскреба «Лахта Центр 3» в Приморском районе Санкт-Петербурга. Информация об этом размещена в Едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге одобрили проект строительства небоскреба «Лахта Центр 3»

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ В Петербурге одобрили проект строительства небоскреба «Лахта Центр 3»

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Согласно данным реестра, заключение по проекту выдали 22 сентября. Застройщиком выступает АО «Синергия», техническим заказчиком — АО «Ренконс».

Соглашение о строительстве в Петербурге деловых комплексов «Лахта Центр 2» и «Лахта Центр 3» было подписано в 2024 году. Высота первого небоскреба должна превысить 700 метров, второго — 500 метров.

В мае власти Петербурга утвердили проект планировки территории с проектом межевания для будущих небоскребов.

Ранее в городе для штаб-квартиры «Газпрома» построили многофункциональный комплекс «Лахта Центр» высотой 462 метра.

Матвей Николаев