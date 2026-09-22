Организаторы концертов Уэста в Петербурге пообещали вернуть деньги при отмене шоу

Организаторы концертов американского рэпера Канье Уэста в Петербурге пообещали вернуть зрителям деньги за билеты в случае официальной отмены шоу. Об этом представитель Say Agency сообщил в комментариях в Telegram-чате для зрителей.

«В случае официальной отмены концерта стоимость приобретенных билетов будет возвращена всем зрителям в установленном порядке»,— говорится в сообщении.

При этом Say Agency не опубликовало заявление в своем официальном Telegram-канале. Представитель агентства оставил информацию в комментариях в чате для зрителей. Организаторы извинились за отсутствие официальной информации в ранее обозначенные сроки.

По их словам, некоторые аспекты подготовки концерта зависят не только от агентства. При этом Say Agency заявило, что продолжает работать над проведением шоу в заявленные даты. «Мы прислушались к вам и хотим обозначить, что не будем преждевременно называть сроки и делиться информацией»,— сообщил представитель Say Agency.

Подробности процедуры возврата организаторы обещают опубликовать, если будет принято решение об отмене концерта.

Концерты Уэста в Петербурге заявлены на 10 и 11 октября. Ранее «Газпром Арена» сообщила, что не заключала договор с организатором на проведение шоу. 18 сентября Петербург также исчез из списка городов на официальном сайте тура рэпера. Say Agency объяснила это ситуацией вокруг концертов в России и заявило, что после ее урегулирования даты вернутся в афишу.

Карина Дроздецкая