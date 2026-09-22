Сокуров объяснил, почему не выступил на Венецианской биеннале

Режиссер Александр Сокуров не смог выступить с лекцией на Венецианской биеннале в мае из-за организационных проблем. По его словам, организаторы не успели вовремя обеспечить необходимые согласования и билеты, а в руководстве Биеннале в тот момент сложилась непростая ситуация из-за конфликта с Министерством культуры Италии, рассказал господин Сокуров «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лекция господина Сокурова была запланирована на 6 мая в рамках серии публичных мероприятий «Разногласия и мир»

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Лекция господина Сокурова была запланирована на 6 мая в рамках серии публичных мероприятий «Разногласия и мир»

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

«Здесь никакой интриги. Никто не запрещал мне выезжать из России. У меня был уже подготовлен текст выступления»,— сказал режиссер.

Лекция господина Сокурова была запланирована на 6 мая в рамках серии публичных мероприятий «Разногласия и мир». Накануне пресс-служба Биеннале сообщила, что режиссер в последний момент не сможет принять участие в мероприятии. Позднее господин Сокуров объяснил, что организаторы не успели решить вопросы, необходимые для его поездки.

Ситуация возникла на фоне спора вокруг участия России и Израиля в 61-й Венецианской биеннале. Международное жюри выставки в конце апреля ушло в отставку в полном составе. Кроме того, Еврокомиссия рекомендовала прекратить выделение Биеннале гранта в размере €2 млн из-за решения допустить российский павильон.

Карина Дроздецкая