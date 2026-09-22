В Петербурге осенью планируют призвать на срочную службу 2,4 тыс. человек
В Санкт-Петербурге в ходе осенней призывной кампании планируют призвать на срочную службу 2,4 тыс. человек. Об этом 22 сентября на заседании городского правительства сообщил врио военного комиссара Петербурга Олег Мазурин.
В Петербурге на осенний призыв запланировали отправку 2,4 тыс. новобранцев
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
Осенняя призывная кампания начнется 1 октября и продлится до 31 декабря 2026 года. Первую отправку призывников из Петербурга планируют провести уже в октябре.
«Первая отправка призывников из Петербурга спланирована в октябре. В соответствии с планом и установленными сроками военными комиссариатами проводятся мероприятия по подготовке к отправке к месту прохождения военной службы. 24 и 25 сентября запланировано проведение двухдневных инструктороведческих сборов»,— рассказал Мазурин.
В городе также проводят отбор граждан для комплектования режимных воинских частей, учебных, научных и научно-производственных подразделений.