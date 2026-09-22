В Петербурге осенью планируют призвать на срочную службу 2,4 тыс. человек

В Санкт-Петербурге в ходе осенней призывной кампании планируют призвать на срочную службу 2,4 тыс. человек. Об этом 22 сентября на заседании городского правительства сообщил врио военного комиссара Петербурга Олег Мазурин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге на осенний призыв запланировали отправку 2,4 тыс. новобранцев

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ В Петербурге на осенний призыв запланировали отправку 2,4 тыс. новобранцев

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Осенняя призывная кампания начнется 1 октября и продлится до 31 декабря 2026 года. Первую отправку призывников из Петербурга планируют провести уже в октябре.

«Первая отправка призывников из Петербурга спланирована в октябре. В соответствии с планом и установленными сроками военными комиссариатами проводятся мероприятия по подготовке к отправке к месту прохождения военной службы. 24 и 25 сентября запланировано проведение двухдневных инструктороведческих сборов»,— рассказал Мазурин.

В городе также проводят отбор граждан для комплектования режимных воинских частей, учебных, научных и научно-производственных подразделений.

Матвей Николаев