Петербургский избирком утвердил итоги выборов в Заксобрание

Избирательная комиссия вечером 22 сентября утвердила итоги выборов депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга восьмого созыва по единому округу, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад». «Единая Россия» получила 54, 66%. На втором месте — «Новые люди», получившие поддержку 12,35% избирателей. Чуть меньше получила ЛДПР — 12,15%. КПРФ получила 10,75% голосов. На пятом месте партия «Зеленые» с результатом в 6,10%. «Справедливая Россия» набрала 2,65% голосов и не проходит в новый созыв парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге городская избирательная комиссия утвердила итоги выборов в Законодательное собрание

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ В Петербурге городская избирательная комиссия утвердила итоги выборов в Законодательное собрание

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

«Единая Россия» по спискам получит 16 мандатов. «Новые люди» и ЛДПР — по три. От КПРФ пройдут двое. Еще один депутат будет представлять партию «Зеленые».

Итоговый протокол на заседании отказался подписывать представитель партии «Яблоко», член комиссии с правом решающего голоса Павел Шапчиц. Он пообещал подготовить особое мнение.

На выборах по одномандатным округам победу одержал 21 представитель «Единой России». Еще в двух округах победили кандидаты от партии «Зеленые»: Михаил Амосов и Андрей Алескеров. Также в парламент пройдут по одному депутату-одномандатнику: Дмитрий Павлов от «Новых людей» и Андрей Малков из ЛДПР.

Выборы проходили с 18 по 20 сентября. Как заявил глава Горизбиркома Максим Мейксин, голосование прошло без происшествий. Подробнее об итогах трехдневных выборов в городской парламент — в материале «Ъ Северо-Запад» «Мариинский готовится к смене караула».

Константин Леньков