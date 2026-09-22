Телеведущая Ксения Бородина подала в суд на блогера Веронику Степанову

Телеведущая Ксения Бородина и ее муж Николай Сердюков подали в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга иск о защите чести и достоинства к популярному блогеру-психологу Веронике Степановой из-за ее роликов в сети, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Бородина обратилась в суд с иском в отношении блогера Вероники Степановой

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Ксения Бородина обратилась в суд с иском в отношении блогера Вероники Степановой

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Поводом стали видео YouTube-канале и во «ВКонтакте», в которых, как утверждается, госпожа Степанова, среди прочего, сравнила господина Сердюкова с сумчатым млекопитающим.

Истцы считают, что на двух площадках с общей аудиторией более 3,5 млн подписчиков блогер унизила их, распространив оскорбительные сведения, чем причинила также моральный вред. Госпожа Бородина оценила свои страдания в 3 млн рублей, а ее супруг — в 1,5 млн. Еще 3 млн телеведущая требует за нарушение авторских прав: по ее словам, Вероника Степанова без разрешения использовала фото, товарный знак «Ксения Бородина» и фрагменты передач, а также вмешалась в частную жизнь.

Кроме того, истцы просят признать сведения из обоих видео ложными, удалить их и запретить дальнейшее распространение, а также взыскать со госпожи Степановой около 180 тыс. рублей судебных расходов — на нотариуса, представителя и госпошлину.

Заседание назначено на 29 октября. Ответчица написала в своем Telegram-канале, что уже получила соответствующее уведомление и добавила, что защищать ее в суде будет радиоведущая Екатерина Гордон.

Вероника Степанова позиционирует себя как клинического психолога. В своих роликах она разбирает поведение публичных личностей, отношения, комплексы и другие проблемы, используя весьма провокационный и эмоциональный стиль общения.

Андрей Кучеров