К организатору концертов Канье Уэста в Петербурге подали новый иск

Житель Москвы потребовал через суд вернуть деньги за билеты на концерты американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге и компенсировать связанные с поездкой расходы. Общая сумма исковых требований к организатору шоу ООО «Сэй Эдженси» составила 159,9 тыс. рублей, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Истец купил два билета за 80 тыс. рублей и заплатил 8 тыс. рублей сервисного сбора. Кроме того, он приобрел железнодорожные билеты за 32,7 тыс. рублей и забронировал гостиницу за 29,8 тыс. рублей. После этого, как указано в иске, стало известно, что у организатора нет договора аренды площадки для проведения концерта, из-за чего возможность его проведения оказалась неопределенной.

Истец просит взыскать 80 тыс. рублей за билеты, 8 тыс. рублей сервисного сбора, 4,5 тыс. рублей в счет возмещения расходов на железнодорожные билеты, 30 тыс. рублей компенсации морального вреда, штраф в размере 50% от присужденной суммы, 35 тыс. рублей расходов на юридические услуги и 2,4 тыс. рублей почтовых расходов. Иск поступил мировому судье судебного участка №332 Бабушкинского района Москвы.

Концерты Уэста на «Газпром Арене» были анонсированы 17 августа. Шоу планировались на 10 и 11 октября, продажи билетов начались сразу после объявления. Через неделю «Газпром Арена» заявила, что не подписывала с Say Agency договор аренды и концерт на площадке состояться не может. Организаторы, в свою очередь, утверждали, что шоу не отменены и подготовка продолжается.

Позднее концерты в Петербурге исчезли с официального сайта мирового тура господина Уэста. Say Agency объяснила это ситуацией вокруг российских выступлений и заявляла, что после решения организационных вопросов даты вернутся в афишу. 18 сентября в Выборгский районный суд Петербурга поступил иск к Say Agency и билетному сервису Intickets. Еще один иск к организатору ранее принял Центральный районный суд Воронежа.

Таким образом, к Say Agency уже подано несколько исков в связи с неопределенностью вокруг концертов господина Уэста. В начале сентября Роспотребнадзор также вынес компании предостережение после жалоб покупателей на отказ вернуть деньги за билеты, приобретенные по акции.

Карина Дроздецкая