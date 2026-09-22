В Петербурге аренда однушек за год подешевела на 8,4%

В Петербурге за год снизилась стоимость долгосрочной аренды жилья. Средняя ставка за однокомнатную квартиру опустилась на 8,4%, до 45,6 тыс. рублей в месяц, за двухкомнатную — на 9,9%, до 67,2 тыс., сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на данные «Циана».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В среднем по России однокомнатные квартиры подешевели на 2,2%, до 29,7 тыс. рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В среднем по России однокомнатные квартиры подешевели на 2,2%, до 29,7 тыс. рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Ленинградской области снижение оказалось менее заметным. Аренда однокомнатных квартир подешевела на 1,9%, до 31,7 тыс. рублей в месяц, двухкомнатных — на 2,2%, до 40,7 тыс. рублей.

Динамику рынка аналитики оценили в 38 крупнейших городах России, а также в Подмосковье и Ленинградской области. Впервые с 2020 года средняя стоимость долгосрочной аренды в крупных городах страны оказалась ниже уровня сентября прошлого года. В среднем по России однокомнатные квартиры подешевели на 2,2%, до 29,7 тыс. рублей, двухкомнатные — на 5,7%, до 40,3 тыс.

Наиболее заметное снижение ставок на однокомнатные квартиры зафиксировали в Самаре — на 13,3%, до 27,4 тыс. рублей. В Сочи аренда снизилась на 12,4%, до 42,9 тыс., в Новокузнецке — на 9,9%, до 20,9 тыс. Для двухкомнатных квартир сильнее всего ставки снизились в Москве — на 18,6%, до 110,5 тыс. рублей. В Сочи снижение составило 14,9%, в Екатеринбурге — 13,8%.

Карина Дроздецкая