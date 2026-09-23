Azimut Hotels увеличит номерной фонд на 69,2% к 2030 году

Гостиничная сеть Azimut Hotels в перспективе до 2030 года увеличит свой номерной фонд на 69,2% — с текущих 13 тыс. до 22 тыс. комнат, сообщил “Ъ” глава компании Максим Бродовский. Он пояснил, что 5,2 тыс. номеров сейчас находятся на различных стадиях строительства, минимум 4 тыс. планируется взять в управление, еще несколько объектов сейчас проектируются.

Президент Cosmos Hotel Group Александр Биба говорит, что в этом году номерной фонд компании увеличился на 12%: уже открыты восемь новых объектов, запланированы еще три. Прогноз на 2027 год — прирост на 10–12%. В общей сложности в портфеле развития 108 объектов на 48 тыс. номеров, но половина из них будет работать по франшизе брендов сети. Без их учета, фонд под прямым управлением может вырасти втрое — с текущих 12 тыс. до 36 тыс. номеров. Согласно Hotel Advisors в выборке IBC Real Estate, в Москве RevPAR (выручка за номер) в январе—августе 2026 года сократился на 10% год к году, в Санкт-Петербурге — на 3%.

Увеличение числа открытий происходит в условиях падающего рынка.

Подробнее — в материале «Ъ» «Отельеры заселили номера».