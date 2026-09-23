Продажи «Оземпика» и «Мунджаро» за 2026 год в онлайне выросли в 2,4 раза

Темпы роста интернет-продаж лекарств в России заметно замедлились. В январе–июле 2026 года в упаковках они выросли всего на 2% год к году (до 270 млн штук) против 18% годом ранее, сообщил на «Аптечном саммите» гендиректор аналитической компании «АльфаРМ» Николай Демидов. В деньгах объем продаж увеличился на 22%, до 181,8 млрд руб. Но в январе—июле 2025 года рост был выше — на уровне 31%.

Замедление онлайн-продаж фиксируют и другие аналитики. По данным DSM Group, за первые семь месяцев 2026 года оборот аптечного e-commerce вырос на 22,2%, до 250,7 млрд руб. (против 33,2% годом ранее). По оценкам RNC Pharma, которые учитывают и парафармацевтику (аптечную косметику, БАДы), онлайн-продажи и бронирование в первой половине этого года достигли 349,4 млрд руб., что больше на 28,8% год к году. В целом аналитики, опрошенные “Ъ”, оценивают долю онлайн-канала в аптечных продажах в 17–28% в зависимости от методики подсчета.

Рост онлайн-сегмента обеспечивает спрос на препараты на основе семаглутида, тирзепатида по типу «Оземпика» и «Мунджаро»: их используют при сахарном диабете и для похудения. В онлайне они сформировали 11% выручки с ростом продаж в 2,4 раза, тогда как в офлайне их доля составляет 5% при приросте на 60%. Других столь динамичных драйверов у фармрозницы нет.

Подробнее — в материале «Ъ» «Оземпийские чемпионы».