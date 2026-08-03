Импортеры хотят гарантий

Минфин прорабатывает инициативу бизнеса, предложившего заменить введенный с 1 июля механизм уплаты обеспечительного платежа при импорте из стран ЕАЭС банковскими гарантиями. Внесение на счет налоговой службы аванса, гарантирующего уплату налогов с поставок грузов, отвлекает оборотный капитал и создает у некрупных импортеров кассовые разрывы, покрывать которые приходится в том числе за счет дорогих кредитов. Банковские гарантии тоже не бесплатны, но обходятся бизнесу дешевле заимствований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Ответственные за функционирование системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ) ведомства прорабатывают вопрос использования банковской гарантии в качестве альтернативы используемому сейчас обеспечительному платежу при импорте товаров из ЕАЭС, сообщили “Ъ” в пресс-службе Минфина. «По итогам этой работы будут сформированы согласованные предложения»,— отметили в министерстве, не назвав возможные сроки принятия решения.

Импортеры, ввозящие в РФ товары из других стран союза автотранспортом, с 1 июля обязаны вносить на счет ФНС обеспечительный платеж, равный сумме НДС и акциза по поставке. Так власти получают уверенность в том, что товар после ввоза не «исчезнет», отправившись, например, в адрес фирм-однодневок, и бюджет в полном объеме получит положенные таможенные платежи.

От обязанности вносить такой аванс освобождены надежные с точки зрения регуляторов участники рынка: импортеры со статусом уполномоченных экономических операторов, а также компании, подключенные к налоговому мониторингу ФНС и тем самым открывшие налоговикам свою отчетность.

Также до 31 октября от обеспечительного платежа освобождены импортеры грузов с территории Белоруссии — в Минфине такую привилегию объясняют «гораздо более углубленным информационным взаимодействием» налоговых органов Союзного государства.

Решение о такой отсрочке было принято после обсуждения темы СПОТ Владимиром Путиным и Александром Лукашенко — глава Белоруссии выражал опасения, что введенный Россией механизм «может осложнить торговлю».

Еще до введения обеспечительного платежа российские предприниматели сетовали, что платить его за счет оборотных средств некрупным игрокам будет непросто. Поэтому при консультациях с властями они и предложили заменить такой аванс банковскими гарантиями, говорил ранее президент «Опоры России» Александр Калинин (см. “Ъ” от 2 июня).

Как сообщила “Ъ” член комитета «Опоры России» по налогам и бюджету Елена Тужилкова, опасения бизнеса после 1 июля подтвердились: импортерам приходится заранее резервировать крупные суммы на уплату аванса, что замораживает оборотный капитал. Возвращается же такой «резерв» на единый налоговый счет только после камеральной проверки, все это время бизнес лишен возможности распоряжаться средствами, фактически изъятыми из оборота.

Старший партнер юрфирмы «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры» Владимир Чикин отмечает, что сейчас замещение изъятых из оборота средств на уплату аванса может обходиться компаниям в 17,6% годовых (среднерыночная ставка по займам, по данным ЦБ). Размер же комиссии банку за гарантию может составлять 3–5% годовых, позволяя сократить такие расходы более чем в три раза, говорит юрист.

Елена Тужилкова отмечает, что закрытие возникающих кассовых разрывов кредитами становится дополнительной финансовой нагрузкой, которую приходится закладывать в стоимость товара. Другая часть предпринимателей переходит на железнодорожные поставки, не подпадающие под платеж, но такая стратегия лишь временное решение проблемы: железнодорожные тарифы ощутимо выше автомобильных, и не исключено, что впоследствии СПОТ в этой части будут охвачены и другие виды перевозок.

«Получается, что бизнес сегодня выбирает между двумя "золотыми" вариантами: платить за кредитное плечо либо за дорогую логистику. Оба варианта бьют по конечной цене для потребителя»,— говорит эксперт.

Председатель комитета по транспортной логистике «Деловой России» и совладелец транспортной компании ПЭК Вадим Филатов считает, что обязательство по уплате обеспечительного платежа к чрезмерной финансовой нагрузке не привело, однако предприниматели столкнулись с дополнительной административной нагрузкой. Теперь им приходится дублировать данные о поставках в нескольких национальных информационных системах стран ЕАЭС — единого цифрового документа, который удовлетворял бы требованиям всех стран союза, пока нет.

Полина Попова