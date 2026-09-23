Белый дом отозвался на избирательное

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 22 сентября утвердила проекты отрицательных отзывов на несколько инициатив оппозиции, связанных с изменением избирательного законодательства. Среди норм, которые авторы предлагали поправить,— статья Административного кодекса, ставшая причиной снятия с прошедших выборов целого ряда кандидатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

На первом после думских выборов заседании правительственная комиссия утвердила более двух сотен проектов официальных отзывов на инициативы сенаторов и депутатов Госдумы. В их число вошли и четыре законопроекта, так или иначе связанные с избирательным законодательством.

Особую актуальность в связи с завершившейся избирательной кампанией приобрели разработанные депутатами от КПРФ поправки к ст. 20.3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), в которой закреплена ответственность за публичное демонстрирование нацистской и экстремистской символики. Согласно избирательному законодательству, наказание по ст. 20.3 КоАП лишает гражданина права выдвигаться на выборные должности в течение года, и в прошедшей кампании эта статья применялась особенно широко. В частности, именно из-за вступивших в силу наказаний по ст. 20.3 потерял возможность избраться в Думу известный кандидат от КПРФ, «красный видеоблогер» Николай Бондаренко.

Согласно законопроекту коммунистов, ответственность по ст. 20.3 КоАП не должна наступать в случае, если публикация в интернете была сделана до того, как данная символика или атрибутика была признана экстремистской. Однако правкомиссия в своем отзыве отметила, что в таком случае ответственность и сейчас не наступает, но такие правонарушения носят характер «длящихся», если публикация вовремя не удаляется. «Такой подход позволяет обеспечить надлежащий уровень правовой охраны общественных отношений в рассматриваемой сфере»,— говорится в проекте отзыва. Кроме того, комиссия указала на отсутствие в сопроводительных документах статистики, говорящей о неэффективности нынешнего правового регулирования.

Второй пакет поправок от КПРФ касается уголовной ответственности за разного рода фальсификации на выборах: коммунисты предложили увеличить сроки принудительных работ и лишения свободы, назначаемых в качестве наказания за это преступление. Также авторы сочли необходимым в качестве дополнительной меры наказания закрепить в законе запрет занимать определенные должности. Правкомиссия, однако, напомнила, что этот вид наказания суд может назначить и сейчас. Кроме того, как ранее указывал Конституционный суд (КС), при «установлении преступности тех или иных общественно опасных деяний» следует учитывать степень их распространенности и «существенность причиняемого ими вреда», а в сопроводительных материалах к законопроекту нет анализа правоприменительной практики, который говорил бы о неэффективности действующего законодательства, подчеркивается в документе.

Третья выборная инициатива коммунистов предполагает введение административной ответственности за использование служебного положения для принуждения избирателей к участию в партийных мероприятиях, в частности связанных с выдвижением кандидатов (включая предварительное внутрипартийное голосование). За это нарушение авторы предлагают ввести наказание в виде дисквалификации на срок от одного до двух лет. Данный законопроект в Белом доме признали «нуждающимся в существенной доработке». Определение кандидатур для последующего выдвижения происходит, как правило, до начала избирательной кампании, тогда как использование служебного положения на выборах ограничено соответствующими временными рамками, подчеркнула правкомиссия. При этом в законе закреплен закрытый перечень действий, считающихся использованием преимуществ должностного или служебного положения в период выборов, а «обозначенные в законопроекте действия» в этот перечень не входят. К тому же, как посчитали в правительстве, реализация поправок может потребовать дополнительных бюджетных расходов, а их источники авторы не указали.

Также комиссия не поддержала поправки депутатов от «Справедливой России» Михаила Делягина и Федота Тумусова, снимающие с кандидата, участвующего в боевых действиях, обязанность подавать документы в избирательную комиссию лично. В последние три года эта проблема неоднократно возникала на выборах разных уровней, а некоторые бойцы даже дошли до КС. На его решения как раз и сослалась правительственная комиссия в проекте отзыва, напомнив, что задачу поддержания боеспособности воинских подразделений КС счел приоритетной по отношению к защите избирательных прав военнослужащих и подтвердил конституционность действующих норм.

Ксения Веретенникова