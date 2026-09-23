Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Белый дом отозвался на избирательное

Правительственная комиссия забраковала несколько выборных инициатив оппозиции

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 22 сентября утвердила проекты отрицательных отзывов на несколько инициатив оппозиции, связанных с изменением избирательного законодательства. Среди норм, которые авторы предлагали поправить,— статья Административного кодекса, ставшая причиной снятия с прошедших выборов целого ряда кандидатов.

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

На первом после думских выборов заседании правительственная комиссия утвердила более двух сотен проектов официальных отзывов на инициативы сенаторов и депутатов Госдумы. В их число вошли и четыре законопроекта, так или иначе связанные с избирательным законодательством.

Особую актуальность в связи с завершившейся избирательной кампанией приобрели разработанные депутатами от КПРФ поправки к ст. 20.3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), в которой закреплена ответственность за публичное демонстрирование нацистской и экстремистской символики. Согласно избирательному законодательству, наказание по ст. 20.3 КоАП лишает гражданина права выдвигаться на выборные должности в течение года, и в прошедшей кампании эта статья применялась особенно широко. В частности, именно из-за вступивших в силу наказаний по ст. 20.3 потерял возможность избраться в Думу известный кандидат от КПРФ, «красный видеоблогер» Николай Бондаренко.

Согласно законопроекту коммунистов, ответственность по ст. 20.3 КоАП не должна наступать в случае, если публикация в интернете была сделана до того, как данная символика или атрибутика была признана экстремистской. Однако правкомиссия в своем отзыве отметила, что в таком случае ответственность и сейчас не наступает, но такие правонарушения носят характер «длящихся», если публикация вовремя не удаляется. «Такой подход позволяет обеспечить надлежащий уровень правовой охраны общественных отношений в рассматриваемой сфере»,— говорится в проекте отзыва. Кроме того, комиссия указала на отсутствие в сопроводительных документах статистики, говорящей о неэффективности нынешнего правового регулирования.

Второй пакет поправок от КПРФ касается уголовной ответственности за разного рода фальсификации на выборах: коммунисты предложили увеличить сроки принудительных работ и лишения свободы, назначаемых в качестве наказания за это преступление. Также авторы сочли необходимым в качестве дополнительной меры наказания закрепить в законе запрет занимать определенные должности. Правкомиссия, однако, напомнила, что этот вид наказания суд может назначить и сейчас. Кроме того, как ранее указывал Конституционный суд (КС), при «установлении преступности тех или иных общественно опасных деяний» следует учитывать степень их распространенности и «существенность причиняемого ими вреда», а в сопроводительных материалах к законопроекту нет анализа правоприменительной практики, который говорил бы о неэффективности действующего законодательства, подчеркивается в документе.

Третья выборная инициатива коммунистов предполагает введение административной ответственности за использование служебного положения для принуждения избирателей к участию в партийных мероприятиях, в частности связанных с выдвижением кандидатов (включая предварительное внутрипартийное голосование). За это нарушение авторы предлагают ввести наказание в виде дисквалификации на срок от одного до двух лет. Данный законопроект в Белом доме признали «нуждающимся в существенной доработке». Определение кандидатур для последующего выдвижения происходит, как правило, до начала избирательной кампании, тогда как использование служебного положения на выборах ограничено соответствующими временными рамками, подчеркнула правкомиссия. При этом в законе закреплен закрытый перечень действий, считающихся использованием преимуществ должностного или служебного положения в период выборов, а «обозначенные в законопроекте действия» в этот перечень не входят. К тому же, как посчитали в правительстве, реализация поправок может потребовать дополнительных бюджетных расходов, а их источники авторы не указали.

Также комиссия не поддержала поправки депутатов от «Справедливой России» Михаила Делягина и Федота Тумусова, снимающие с кандидата, участвующего в боевых действиях, обязанность подавать документы в избирательную комиссию лично. В последние три года эта проблема неоднократно возникала на выборах разных уровней, а некоторые бойцы даже дошли до КС. На его решения как раз и сослалась правительственная комиссия в проекте отзыва, напомнив, что задачу поддержания боеспособности воинских подразделений КС счел приоритетной по отношению к защите избирательных прав военнослужащих и подтвердил конституционность действующих норм.

Ксения Веретенникова

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд