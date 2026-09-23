Сегодня исполняется 90 лет драматургу, писателю, сценаристу, телеведущему Эдварду Радзинскому

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдвард Радзинский

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Эдвард Радзинский

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Его поздравляет книгоиздатель, продюсер, медиаменеджер Владимир Григорьев:

— Дорогой Эдвард Станиславович! Культовый драматург и писатель, наделенный уникальным даром проникновения в разные исторические эпохи, вы своей страстной убежденностью увлекаете читателей и зрителей в очень серьезный и откровенный разговор о героях и диктаторах разных времен и народов, о взаимоотношении власти и общества, личности и толпы. Великие режиссеры страны — Товстоногов, Эфрос, Гончаров и другие — считали за честь поставить «104 страницы про любовь», «Беседы с Сократом», «Лунин», «Театр времен Нерона и Сенеки». Кто еще может добиться такого признания, когда десяток пьес одновременно идут в ведущих театрах страны. Ваши книги, яркие исследования о Николае II, Александре II, Сталине, Распутине, Наполеоне и других исторических персонажах, выпущенные сотнями тысяч экземпляров и переведенные на десятки иностранных языков, сделали Вас одним из ведущих популяризаторов истории. Ваши произведения — это не просто историческая хроника, это нравственный камертон для нескольких поколений читателей. Спасибо за то, что своим талантом Вы делаете нас мудрее и отзывчивее. Пусть источник Вашего творческого огня никогда не иссякнет, а здоровье позволит осуществить все замыслы. Новых Вам глубоких историй и громких премьер!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»