В нескольких микрорайонах Уфы почти на сутки отключат водоснабжение

В Уфе почти на сутки отключат холодное и горячее водоснабжение в нескольких микрорайонах, сообщает пресс-служба мэрии.

Воду перекроют с 10 утра 24 сентября до 9 утра 25 сентября в микрорайонах Затон, Сосны, Сафроновский, 8 марта и ЖК «8 марта». В это время специалисты «Уфаводоканала» будут монтировать водомерный узел и ремонтировать запорную арматуру.

Отмечается, что для жителей организуют подвоз воды на улице Асхата Мирзагитова, на пересечении переулка Надежды и Алексеевского шоссе, на Тальковой улице, на улице Афзала Тагирова, на проспекте Дружбы Народов, на улице Гази Загитова,, на улице Чкалова, на улице Летчиков, на улице Ахметова, на улице Летчиков, на Артезианской улице.

Городские службы извиняются перед уфимцами за временные неудобства и просят заранее запастись необходимым количеством воды, указано в пресс-релизе.

Майя Иванова